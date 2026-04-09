Kfz-Umfrage: Das Auto wird wieder wichtiger, vor allem bei den Jungen

Antriebsart: Hier ist der Dieselantrieb eindeutig rückläufig, Benziner haben gleichbleibende Akzeptanz, bei Hybrid- und E-Antrieben hat sich die Akzeptanz verdoppelt. 26 Prozent wollen im nächsten Jahr ein Auto kaufen, die Jungen sogar zu einem Drittel. Relevante Aspekte beim Autokauf sind: Kosten (77%), vor Antrieb (71 %) vor Verbrauch (64 %), Fahrzeugtyp, Sicherheit, Technische Eigenschaften.

34 % wollen einen Benziner kaufen, 28 % einen Diesel, 25 & einen Hybrid und 14 % ein E-Auto. Wichtig ist den Studienmachern: Die Befragung fand vor dem Irankrieg statt. Und ist auch nicht mit den Neuzulassungen im vergangenen Jahr im Einklang. Da waren 21 Prozent der Neuzulassungen reine E-Autos, 39 Prozent hatten einen Hybridantrieb. Wendler: "Wir sehen, dass der Ankauf von E-Autos stärker in den Fokus rückt und auch, dass die Rahmenbedingungen einen großen Einfluss haben".