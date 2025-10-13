Warnwesten: Online oder vor Ort - wo kauft man sicherer?

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Warnweste an, sicher unterwegs? Leider stimmt das nicht immer. Denn: Der Mobilitätsclub ÖAMTC und seine Partnerorganisationen haben 25 Warnwesten für Kinder untersucht. Das Ergebnis ist ernüchternd: 13 der getesteten Produkte unterschritten in Hinblick auf ihre Reflexionseigenschaften den in der Norm EN 17353 festgelegten Wert. "Mehr als die Hälfte der untersuchten Modelle gilt somit als 'nicht reflektierend' – eine erschreckende Zahl, wenn man bedenkt, dass 2024 in Österreich allein über 200 Kinder bei Dämmerung oder Dunkelheit im Straßenverkehr verletzt wurden", stellt ÖAMTC-Techniker Steffan Kerbl klar. Erschreckende Zahl Zum Vergleich: Ein Kind mit dunkler Kleidung wird im Scheinwerferlicht eines Autos erst aus etwa 25 Metern Entfernung erkannt, mit heller Kleidung sind es immerhin rund 40 Meter. "Eine Warnweste mit reflektierenden Streifen sorgt hingegen dafür, dass ein Kind schon aus bis zu 150 Metern gesehen wird", so Kerbl. "Das ist entscheidend, denn ein Auto mit Tempo 50 braucht im Ernstfall über 28 Meter, um nach einer Vollbremsung zum Stehen zu kommen."

Für den Test wurden 20 Warnwesten online gekauft und fünf Produkte im Einzelhandel erworben. Das Fazit des ÖAMTC-Experten ist eindeutig: "Während alle im stationären Handel besorgten Modelle die Norm erfüllten, fielen zwei Drittel der online gekauften Exemplare durch. Der Online-Kauf ist zudem im Schnitt teurer ist und es werden oft nur Mehrfach-Sets angeboten, die man in der Praxis selten braucht." Vor Ort kaufen Beim Kauf vor Ort kann direkt geprüft werden, ob die Warnweste ein eingenähtes Label mit Hinweis auf die Erfüllung der Norm EN 17353 hat. Das ist zwar keine absolute Garantie für eine ausreichende Reflexion, erfahrungsgemäß aber zumindest ein starker Hinweis darauf. Eine gesetzliche vorgeschriebene Reflexionsfähigkeit gibt es allerdings nicht, weil es bei Warnwesten für Kinder keine Mitführ- oder Tragepflichten gibt.