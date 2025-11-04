Nach 50 Jahren: Das ist der stärkste VW Golf GTI aller Zeiten

Volkswagen markiert 50 Jahre Golf GTI mit dem Sondermodell Edition 50 ist ab sofort bestellbar und stellt laut Hersteller die bislang leistungsstärkste Serienversion des Kompaktsportlers dar. Die Sonderedition fügt sich in die Reihe der Vorgänger zum jeweils 20-, 25-, 30- oder 40-jährigen GTI-Jubiläum ein, bei denen ebenfalls technisch und optisch aufgerüstete Varianten erschienen.

Mehr Leistung, neue Details

Der Edition 50 nutzt einen weiterentwickelten 2,0-Liter-TSI-Vierzylinder, der 239 kW (325 PS) leistet und ein maximales Drehmoment von 420 Nm bereitstellt. Damit liegt die Leistung leicht über der des regulären GTI-Modells. Die Kraft wird weiterhin ausschließlich an die Vorderachse übertragen. Die Höchstgeschwindigkeit gibt Volkswagen mit 270 km/h an, der Sprint von 0 auf 100 km/h soll im Bereich von fünf Sekunden liegen.

Zum Fahrwerksumfang gehört eine Tieferlegung um 15 mm, kombiniert mit einer spezifischen Abstimmung an der MacPherson-Vorderachse und der Vierlenker-Hinterachse. Optional kann ein adaptives Fahrwerk bestellt werden. Der Edition 50 rollt serienmäßig auf 19-Zoll-Leichtmetallrädern. Aerodynamische Anpassungen beschränken sich auf dezente Änderungen an Front und Heck.