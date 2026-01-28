Volvo EX60: Mit diesem völlig neuen Gurt will Volvo Sicherheitsmaßstäbe setzen

Volvo präsentiert den elektrischen Nachfolger eines seiner meistverkauften Modelle, den EX60. Mit dem neuen SUV ersetzt der schwedische Hersteller, wie bereits beim EX30, ein weiteres Verbrennermodell durch ein vollelektrisches Fahrzeug. Der Nachfolger des XC60 soll nicht nur die Elektromobilität der Marke fortführen, sondern auch ein neues Sicherheitskonzept in Serie bringen. Neben technischen Neuerungen wie einem leistungsstarken Bordcomputer sorgt vor allem ein neues Gurtsystem für Aufmerksamkeit.

Adaptiv statt statisch

Im Zentrum stehen adaptive Sicherheitsgurte, die das Unternehmen im EX60 erstmals einführt. Anders als herkömmliche Dreipunktgurte reagieren diese Gurte aktiv auf einen bevorstehenden oder stattfindenden Unfall. Sie sollen sich dynamisch in ihrer Rückhaltekraft anpassen können, um die Kräfte, die auf den Körper einwirken, besser zu verteilen.

Volvos neue Gurte sind mit Sensoren und einer intelligenten Steuerung ausgestattet, die im Bruchteil einer Sekunde erkennen, wenn ein Unfall bevorsteht. In diesem Moment passen die Gurte die Zugkräfte gezielt an, etwa am Brustkorb und am Becken, und verringern so das Verletzungsrisiko durch zu starke Belastung. Tests und Simulationen des Herstellers sollen zeigen, dass sich Unfallfolgen dank des Systems weiter reduzieren lassen, da die Gurte die Größe und das Gewicht der Insassen erfassen und sich präzise darauf einstellen. Anders als herkömmliche Sicherheitsgurte, die lediglich einrasten und den Fahrer oder Beifahrer fixieren, greifen die neuen Gurte unabhängig von Geschwindigkeit oder Richtung des Aufpralls aktiv in die Rückhaltung ein.