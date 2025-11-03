Um wie viel höher ist die Unfallgefahr auf Fahrrad und Co bei Dunkelheit?

Der Arbeitstag ist vorbei und - es ist bereits dunkel. Wer dennoch mit Fahrrad oder Scooter unterwegs ist, der weiß: Das kann unangenehm werden. Und wer um die selbe Uhrzeit im Auto sitzt und einem unbeleuchteten Radler begegnet, dem ergeht es ebenso.

Und das Gefühl trügt nicht: Bei Dunkelheit steigt das Unfallrisiko auf dem Fahrrad, dem Scooter oder zu Fuß stark an. Laut Suva ist es dreimal höher als tagsüber, bei Regen oder Schnee sogar bis zu zehnmal höher.

Warum es Nachts gefährlicher ist

Denn Nachts und bei eingeschränkter Sicht verschwinden visuelle Orientierungspunkte und es fällt Fahrzeuglenkenden schwer, Fußgänger, Radler oder Scooter-Fahrer zu erkennen. Sind diese dunkel gekleidet und schlecht beleuchtet, sind sie besonders gefährdet.

Im Herbst und Winter häufen sich diese Situationen: Frühe Dämmerung, Morgennebel oder nasse Straßen erhöhen die Gefahren erheblich. Anlässlich der Zeitumstellung empfiehlt der TCS einige einfache Massnahmen, die Leben retten können.