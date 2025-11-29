Tesla, Volvo, Toyota und Co im Crashtest: Wer schützt Erwachsene besser, wer Kinder?

Im bislang umfangreichsten Euro NCAP-Crashtest wurden 23 neue Pkw-Modelle umfassend geprüft – vom Elektro-SUV über Coupés bis hin zu Familienfahrzeugen. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: 18 Fahrzeuge sichern sich die Spitzenwertung von fünf Sternen. Aber: Welches Auto ist für wen sicher?

Wer ist im Unfallauto: Kinder oder Erwachsene?

Denn Unfall ist nicht gleich Unfall. Die Belastungen, die bei einem Unfall auf den Körper wirken, unterscheiden sich je nach Größe, Gewicht und physiologischer Vulnerabilität erheblich. Kinder sind keine kleinen Erwachsenen – ihre Knochenstruktur, Muskulatur und Kopfproportionen reagieren völlig anders auf Aufprallkräfte.

"Dass viele Modelle heute die Bestwertung erreichen, ist erfreulich – aber für Konsumenten wird es damit auch komplexer", sagt ÖAMTC-Techniker Daniel Deimel. "Entscheidend sind die Detailwerte in den vier Bewertungskategorien: Schutz erwachsener Insassen, Kindersicherheit, Schutz anderer Verkehrsteilnehmer sowie die Wirksamkeit der Assistenzsysteme. Erst diese zeigen, wo ein Auto im Ernstfall wirklich punktet."

Leapmotor B10 und das Mercedes-Benz CLE Coupé bei Erwachsenenschutz vorne

Besonders stark präsentierte sich das Feld beim Erwachsenenschutz. Acht Fahrzeuge erzielten 90 Prozent oder mehr. An der Spitze lagen der Leapmotor B10 und das Mercedes-Benz CLE Coupé – zwei sehr unterschiedliche Fahrzeugtypen, die dennoch jeweils 93 Prozent erreichten und damit eine fünf-Sterne-Wertung erhielten.