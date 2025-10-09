Technik & Interaktivität: So will die Vienna Drive 2026 die Messe Wien füllen

Die Vienna Drive kehrt auch 2026 zurück und startet vom 15. bis 18. Jänner wieder gemeinsam mit der Ferien-Messe in Wien. Nach der Premiere 2025, bei der rund 71.000 Besucher die Messehallen besuchten, soll die Veranstaltung nun weiter ausgebaut werden. Ein neues, erweitertes Angebot mit mehr interaktiven Elementen basiert auf Rückmeldungen von Ausstellern und Besuchern der diesjährigen Ausgabe.

Interaktivere Erlebnisse Ein zentrales Highlight wird ein Erlebnis-Parcours, bei dem Besucher an ausgestellten Fahrzeugen technische Tests durchführen und so moderne Assistenzsysteme und Fahrzeugtechnologien direkt erleben können. Außerdem stehen Präsentationen neuer Sportwagen und Modelle im Programm; um welche es sich dabei genau handelt, soll noch bekannt gegeben werden. Für Kaufinteressierte soll die Messe zudem ein zentraler Treffpunkt bleiben, um sich beraten zu lassen und gegebenenfalls Vorverträge abzuschließen.