Studie: Wer ist der profitabelste Autokonzern der Welt?

Die Autobranche hat es derzeit nicht einfach. Die Profitabilität der gesamten Branche steht unter Druck. Das betrifft in weiterer Folge auch viele Zulieferer aus Österreich.

Vor allem bei unseren Nachbarn kriselt es: Die deutschen Autobauer sind mit einem Gewinneinbruch ins Jahr 2026 gestartet und fallen im internationalen Vergleich zurück. Einer am Freitag veröffentlichten Studie der Beratungsgesellschaft EY zufolge sank der Gewinn der drei deutschen Konzerne Volkswagen, Mercedes-Benz und BMW im ersten Quartal um 23 Prozent. Zugleich steigerten die US-Konzerne ihren Überschuss um 83 Prozent.

Auch beim Umsatz verzeichneten die deutschen Autobauer als einzige einen Rückgang von vier Prozent. US-amerikanische Hersteller hingegen legten um fünf Prozent und die japanische Konkurrenz um vier Prozent zu.