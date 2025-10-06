Sparen und dennoch sicher unterwegs sein? Tipps für den DIY-Räderwechsel

Jahreszeitenwechsel - für Autofahrer eine wichtige Zeit. Denn: Zwei Mal im Jahr steht für meist der Räderwechsel an. Den Wagen dafür in die Werkstatt zu bringen ist keine billige Sache. Daher übernehmen so mache den Wechsel selbst zu Hause. Doch wie sicher ist das? Fünf Tipps des ADAC, damit der Reifenwechsel klappt.

1. Das richtige Werkzeug

Grundsätzlich sollte für die Arbeiten bestimmtes Werkzeug vorhanden sein: Der ADAC rät zu einem hochwertigen Wagenheber mit ausreichend Traglast. Achtung: Die Wagenheber, die oft dem Ersatzrad im Kofferraum beiliegen, sind nur für Notfälle gedacht und sollten nicht für den saisonalen Räderwechsel benutzt werden. Zum Standard-Werkzeug gehören auch ein Unterstellbock, Radkreuz und Drehmomentschlüssel sowie eine Drahtbürste zum Reinigen der Radaufnahme.

2. Die Sichtkontrolle

Beim Räderwechsel sollte immer eine Sichtkontrolle aller Reifen auf mögliche Beschädigungen oder Verformungen und gleichmäßige Abnutzung stattfinden. Radschrauben oder -muttern sollten keine Schäden aufweisen. Die Gewinde der Schraubverbindungen und die Auflageflächen müssen sauber und frei von Rost sein. Wenn nicht, eignet sich eine Drahtbürste zur Reinigung. Gewinde sollten grundsätzlich nicht geschmiert werden.

Besonders wichtig: Bereits benutzte Reifen sollten auf Schäden überprüft werden.Gerne geht vergessen: Bei der Montage ist unter anderem auf die richtige Laufrichtung der Reifen zu achten.

3. Der Luftdruck

Sind alle Räder mit dem in der Bedienungsanleitung vorgeschriebenen Drehmoment angezogen, muss unbedingt eine Kontrolle des Luftdrucks erfolgen. Der Luftdruck sollte nach Herstellervorgaben eingestellt werden.