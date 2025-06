Sorge um deutsche Autoindustrie wächst: US-Zollpolitik drückt aufs Geschäftsklima

Die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump drückt die Stimmung in der exportabhängigen deutschen Autoindustrie. Das Barometer für das Geschäftsklima sank im Mai auf minus 31,8 Punkte, nach minus 30,7 Zählern im April, wie das Ifo-Institut am Dienstag zu seiner Unternehmensumfrage mitteilte. "Das Wirrwarr rund um die US-Zölle macht der Autoindustrie in Deutschland zu schaffen", sagte Ifo-Branchenexpertin Anita Wölfl.

Wie schon im April bewerteten die Unternehmen ihre aktuelle Geschäftslage zwar etwas besser, allerdings immer noch auf einem sehr niedrigen Niveau: Der Indikator stieg im Mai auf minus 35,3 Punkte, von minus 36,1 Zählern im Vormonat. Die Geschäftserwartungen sind dagegen von minus 25,2 auf minus 28,3 Punkte gesunken.