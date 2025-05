Crashtest: Warum höheres Fahrzeuggewicht zunehmend zum Risiko wird

Im neuesten Euro NCAP-Crashtest wurden wieder zahlreiche aktuelle Fahrzeuge genauestens unter die Lupe genommen: Insgesamt 16 Kandidaten standen im Rahmen einer unabhängigen Bewertung auf dem Prüfstand, was ihre Verkehrssicherheit betrifft. "Fünf Sterne erhielten nur sieben der 16 getesteten Modelle bzw. acht, wenn man den Kia EV3 mit optionalem Sicherheitspaket mitrechnet. In der Basisausstattung erreichte er lediglich vier Sterne, ebenso sechs weitere Modelle. Einziger negativer Ausreißer war der Dacia Bigster, der nur drei Sterne erzielen konnte", fasst ÖAMTC-Techniker Thomas Hava die Ergebnisse der jüngsten Tests zusammen. In einer weiteren Testrunde, die bereits im April stattfand, wurden sechs weitere Fahrzeuge getestet, die allesamt die Bestnote von fünf Sternen erhielten.

Sorge um steigendes Gewicht moderner Fahrzeuge

In jüngster Zeit konnte der ÖAMTC einen Trend hin zu schwereren Fahrzeugen beobachten – eine Tendenz, die sich auch im aktuellen Test bestätigt. So ist das durchschnittliche Gewicht von in Europa verkauften Modellen in den vergangenen zehn Jahren um rund 100 kg gestiegen. "Verantwortlich dafür sind vor allem die anhaltende Beliebtheit von SUVs sowie der Übergang zur Elektromobilität. Beides führt zu schwereren und größeren Fahrzeugen, was sich negativ auf die Sicherheit und die Umweltbilanz auswirken kann", warnt der ÖAMTC-Experte.

Frontalcrash: Schutz für alle?

Im Zusammenhang mit dieser Tendenz zu schwereren Karosserien gewinnt auch die sogenannte Kompatibilität der Fahrzeuge bei Frontalzusammenstößen – also das Verhalten gegenüber anderen beteiligten Fahrzeugen – zunehmend and Bedeutung.

Tendenziell sind leichtere Fahrzeuge in solchen Szenarien immer im Nachteil gegenüber schwereren Modellen. Deshalb hat Euro NCAP auch im Jahr 2020 die Bewertungskriterien bei Frontalcrashs um eine Testkomponente aktualisiert: Die MPDB (Mobile Progressive Deformable Barrier). Dabei handelt es sich um eine bewegliche Barriere, die einen Frontalaufprall mit einem typischen Mittelklassewagen (rund 1.400 kg) simuliert. Anhand der Deformationen an der Testbarriere lässt sich erkennen, ob ein Fahrzeugmodell eine gute oder schlechte Kompatibilität aufweist, ob es also andere Fahrzeuge im Crashverhalten übermäßig gefährdet.