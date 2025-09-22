Rückgang der Auto-Kilometer in Österreich: Was steckt dahinter?

Das Auto - aus dem Leben vieler ist es freilich nicht mehr wegzudenken. Dennoch ist die Summe an Kilometern, die jährlich abgespult werden, beeindruckend: Ganze 49,3 Milliarden Kilometer pro Jahr waren die Autos von Österreichs Haushalten laut Statistik Austria im Zeitraum 2023/2024 unterwegs. „Statistisch gesehen sind das in Österreich pro Haushalt 11.910 Auto-Kilometer pro Jahr“, so VCÖ-Experte Michael Schwendinger.

Das Interessante daran: Gegenüber dem Zeitraum 2021/22 gab es einen Rückgang um 2,83 Milliarden Kilometer.

Wer fährt am wenigsten Auto?

Fahren wir also weniger Auto? Und wer fährt wie viel? Wiener Haushalte kommen erwartungsgemäß mit durchschnittlich 6.520 Kilometer pro Jahr auf die niedrigste Anzahl an Auto-Kilometern. Auffallend ist das Ost-West-Gefälle bei den anderen Bundesländern.

Während im Burgenland im Schnitt 15.830 Kilometer pro Haushalt mit dem Auto gefahren werden und in Niederösterreich 14.890 Kilometer, sind es in Tirol nur 10.920 Kilometer, in Salzburg 11.170 Kilometer und in Vorarlberg 11.490 Kilometer. Gegenüber der Erhebung 2021/2022 gingen in allen Bundesländern die von den Haushalten mit dem Auto gefahrenen Kilometer zurück.