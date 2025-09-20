Fahrradanhänger im Test: Wie und wo sitzen Kinder sicher?

Als wir damals den ersten Fahrradanhänger für die Kinder kauften, wurde unsere Oma nervös. Das haben wir weggelacht. Aber jetzt, wenn ich sehe, mit welchem Tempo manche Eltern um die Kurven rasen, verstehe ich ihre Sorgen. Dass sich das Kind einer Bekannten beim Sturz aus dem Anhänger den Zahn abgeschlagen hat, spielt da natürlich auch mit.

Ja, es gilt weiterhin: Anhänger für Fahrräder und E-Bikes sind ein praktisches Transportmittel für ein oder zwei Kinder. Doch wie sicher sind sie? Und welche Modelle kann man empfehlen?

Sechs Modelle im Test

Der TCS hat nun gemeinsam mit dem Velojournal sechs Modelle für zwei Kinder puncto Sicherheit, Funktionalität und Anwenderfreundlichkeit unter die Lupe genommen.

Das Ergebnis: Kein Anhänger erreicht Bestnoten in allen praktischen Funktionen. Die Testsieger Thule Chariot Cab 2 und der Croozer Kid Keeke liegen dicht beieinander. Der Thule vermag zwar mit Qualität, einem riesigen Gepäckraum sowie dem besten Schutz bei Regen und Sonne punkten, verfügt aber über eine mühsam zu bedienende Kupplung.

Der Croozer überzeugt mit einem leicht bedienbaren und sogar abschliessbaren Kupplungssystem, etwas mühsam sind jedoch die vielen Schnallen, mit denen die Kinder befestigt werden müssen. Im Fahrverhalten dominiert der Croozer hingegen: Dank seiner innovativen Federung meistert er den Kipptest mit Abstand am besten und erreicht auch beim Fahrkomfort Bestnoten. Auch der Burley ist sehr überzeugend durch hohen Sitzkomfort und gute Reparierbarkeit. Alle drei Modelle gehören übrigens zu den teuersten.