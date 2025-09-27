Premium, Quality oder Budget? Winterreifen-Test zeigt die gefährlichen Unterschiede

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Das Wetter wechselt - Zeit, auch wieder an die Winterreifen zu denken. Für alle, die neu kaufen müssen bedeutet das: Welches Modell soll es den sein? Und wie viel darf es kosten? Hilfreich sind da Tests. Für den diesjährigen Winterreifentest haben der ÖAMTC und seine Partnerorganisationen erstmals 31 Modelle einer einzigen Dimension getestet. "225/40 R18 ist eine zunehmend an Beliebtheit gewinnende Größe für Fahrzeuge der unteren Mittelklasse. Die 31 getesteten Modelle sind in sechs Premium-, elf Quality- und 14 Budget-Reifen aufgeteilt", erklärt ÖAMTC-Experte Steffan Kerbl. Insgesamt konnten alle Premium-Reifen das Ergebnis "gut" für sich beanspruchen, ein "befriedigend" wurde zehn Mal vergeben, außerdem gab es vier "genügend" und satte elf "nicht genügend".

Besonders weit auseinander geht die Leistungsschere beim Bremstest auf nasser Fahrbahn: Während der Goodyear-Reifen nach 31,7 Metern zum Stehen kam, brauchte der Syron Everest 47,1 Meter – und damit immer noch rund 5 Meter mehr als der vorletzte Testkandidat.

Die Premium-Reifen konnten in dieser Testrunde insgesamt überzeugen, wenn auch nicht auf ganzer Linie. Alle sechs Modelle dieser Klasse erreichten ein Gesamtergebnis von "gut", wobei der Kleber Krisalp HP3 und der Nokian Tyres WR Snowproof P leichte Probleme auf winterlicher Fahrbahn hatten und in dieser Kategorie knapp am guten Ergebnis vorbei schrammten. Das ist der beste Allrounder Der überzeugende Auftritt in der Kategorie "Umweltbilanz", in der Laufleistung, Abrieb und Effizienz stark gewichtet werden, sorgte jedoch letztlich dafür, dass alle sechs Kandidaten ein gutes Ergebnis erzielten. Am besten schnitt der Goodyear UltraGrip Performance 3 ab, den man getrost auch als den besten Allrounder der Testrunde bezeichnen kann – vor dem Michelin Pilot Alpin 5 und dem Bridgestone Blizzak 6 auf Platz drei.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © ÖAMTC Winterreifen im Test: Am besten schnitt der Goodyear UltraGrip Performance 3 ab, den man getrost auch als den besten Allrounder der Testrunde bezeichnen kann – vor dem Michelin Pilot Alpin 5 und dem Bridgestone Blizzak 6 auf Platz drei.