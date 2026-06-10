Klare Absage vom Porsche-CEO: Der 911 kommt nie elektrisch

Es sind keine neuen Nachrichten, die Insider überraschen wird, aber es ist eine klare Ansage für die Zukunft des ikonischen Sportwagens Porsche 911.

Porsche-Chef Michael Leiters hat einer vollelektrischen Version des Sportwagens 911 eine klare Absage erteilt. Wo es Sinn mache und der Kunde das wünsche, werde man auch weiterhin in die Elektromobilität investieren, sagte Leiters auf einer Veranstaltung der Zeitschrift „Auto, Motor und Sport“. Einen 911er werde es aber nicht elektrisch geben. Das sei ein so ein ikonisches Produkt, da müsse der Fortschritt mit der Verbrenner- und Hybrid-Technologie gewährleistet werden.

Porsche steht Leiters zufolge für Technologieoffenheit. Mit dem Taycan sei das Unternehmen einst ein „Pionier der Elektromobilität“ gewesen. Es sei eine Frage der Geschwindigkeit, vielleicht sei man etwas zu früh gewesen, sagte der Manager mit Blick auf den Hochlauf der E-Mobilität. Der Sportwagenbauer aus Stuttgart werde den Markt niemals über Kostenführerschaft gewinnen können oder wollen, sondern müsse die besseren, überzeugenderen und emotionaleren Produkte haben als alle anderen. Diese Differenzierung sei die Herausforderung.