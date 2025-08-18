Pferde, Invaliden-Mobile und Co im Straßenverkehr - wie gefährlich ist das?
Zusammenfassung
- Unfälle mit Pferden, Kutschen, elektrischen Rollstühlen und Senioren-Mobilen im Straßenverkehr nehmen zu, oft ohne Führerscheinpflicht.
- Statistik Austria wertet diese Unfallkategorien erstmals aus, wobei viele Unfälle nicht vollständig erfasst werden.
- Das KFV stellt die Führerschein-App Yarrive kostenlos zur Verfügung, um Verkehrsteilnehmer ohne Führerschein über Verkehrsregeln zu informieren.
Es klingt kurios, aber die Sache ist ernst: Allein im Vorjahr wurden in Österreich acht Personen verletzt, die mit Pferden im Straßenverkehr verunglückt sind. Hinzu kommen 16 Verletzte mit Kutschen, 21 Verletzte mit elektrischen Rollstühlen und 29 Verletzte mit Senioren- bzw. Invaliden-Mobilen, wobei eine Person mit einem solchen Fahrzeug sogar zu Tode gekommen ist.
Erstmals ausgewertet
All diese Fahrzeugkategorien sind heuer erstmals anhand der Daten der Statistik Austria auswertbar und all diese Unfälle haben sich im öffentlichen Straßenverkehr ereignet. Hinzu kommt in der Regel eine hohe Dunkelziffer, denn häufig handelt es sich bei diesen Unfällen um sogenannte Alleinunfälle ohne Fremdverschulden, die in der Verkehrsunfallstatistik nicht in der vollen Dimension aufscheinen, so das Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV).
Fahren ohne gültige Lenkberechtigung
Auch Unfälle mit Traktoren ereignen sich nicht immer nur auf Äckern oder Wiesen. Allein im Vorjahr sind in Österreich bei Traktorunfällen im Straßenverkehr 321 Personen verletzt oder getötet worden. 127 davon sind mit dem Traktor gefahren (s. Grafik), die anderen Verletzten waren Unfallgegner, die bei einer Kollision mit einem wuchtigen Traktor oft das größere Verletzungsrisiko tragen.
Bei mindestens drei Unfällen wurden die Traktoren verbotenerweise ohne Führerschein gelenkt. Bei Quad-Unfällen sind sogar mindestens acht Personen ohne gültige Lenkberechtigung am Steuer gesessen. Je nach Leistung und Bauartgeschwindigkeit der Quads sind Führerscheine der Klassen A, AM, B oder F vorgeschrieben. Auch für „Micro-Cars“ (Fahrzeugklasse L6e) benötigt man zumindest einen „Mopedführerschein“ (Klasse AM). In Wien benötigen Fiaker das „Österreichische Fahrerabzeichen in Bronze“.
Verkehrsregeln auffrischen
„Für viele Verkehrsteilnehmende liegt die Führerscheinprüfung schon weit zurück. Für manche Fahrzeuge benötigt man aber auch gar keinen Führerschein, weshalb die Kenntnisse über grundlegende Verkehrsregeln und Verkehrszeichen gänzlich fehlen können“, wie Klaus Robatsch, Leiter des Bereichs Verkehrssicherheit im KFV feststellt.
Daher hat das KFV die Führerschein-App Yarrive auch diesem Personenkreis kostenlos zugänglich gemacht, um sich ohne Prüfungsdruck mit den wesentlichen Verkehrszeichen und Verkehrsregeln auf leicht zugängliche Art und Weise vertraut zu machen.
Die App des KFV kann kostenlos unter https://yarrive.com/de/download/ heruntergeladen und benutzt werden.
