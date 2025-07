L6, AM - was braucht man, um ein "Mopedauto" zu fahren?

Ami Buggy, Microlino, Renault Twizy - kleine elektrische Vierradler machen - oft auch wegen ihres Looks - auf sich aufmerksam. Vor allem auch die jüngere Generation. Was durchaus im Sinne der Erfinder ist: Citroën etwa will mit dem Ami Buggy vor allem jungen Leuten ein Vehikel geben, das Mobilität ermöglicht, aber sicherer ist als ein Zweirad. Praktisch (für die Stadt) klingt das ja. Aber: Wer darf was fahren? Zu welcher Fahrzeugklassen gehören sie?

Wer darf was fahren?

Zuerst muss man einmal wissen, dass man Fahrzeugklassen sind nicht mit den Führerscheinklassen verwechseln darf.

Bezeichnungen wie Fahrzeugklasse L6 - der Microlino L6e beispielsweise - ist für viele unverständlich. Kein Wunder: In Österreich kann sich "L6" auf mehrere Dinge beziehen, darunter eine Landesstraße, ein Segment des Rückenmarks oder eben einen bestimmten Fahrzeugtyp.

Laut Gesetz ist etwa Klasse L6e-BP ein leichtes Vierradmobil und "hauptsächlich für die Beförderung von Personen ausgelegtes Fahrzeug."