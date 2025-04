Der Citroen fährt elektrisch und schafft eine Reichweite von 75 Kilometer, was für die Fahrten in der City ausreichend ist. Mit einer Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h ist der Ami auch für Fahrer ab 15 Jahren mit einem Führerschein der Klassen AM geeignet. Und die jungen Verkehrsteilnehmer waren auch die erklärte Zielgruppe der Macher von Citroen.

Der Ami kommt auf eine Länge von 2,41 Meter und lädt an einer 220-Volt-Steckdose in rund 4 Stunden. Die Türen, die Front- und Heckschürze, die Kotflügel, die Windschutzsäulen und die hinteren Windschutzscheiben sind alle aus den gleichen Formen gefertigt, was zur Originalität des Ami beiträgt, aber in erster Linie Kosten sparen soll.

Zusätzlich zum Ami gibt es auch den Buggy, der noch mehr Frischluft bietet. Statt Türen gibt es schwarze, an Scharnieren befestigte Metallbügel - als Zubehör sind Türverkleidungen mit Reißverschluss erhältlich, falls man widrigem Wetter unterwegs sein will. Dazu bekommt der Buggy ein Stoffverdeck für Frischluft von oben. Nur für die Optik ist freilich der schwarze Heckspoiler des Buggy.

Der Ami ist mittlerweile auf 18 Märkten erhältlich und es wurden seit 2020 75.000 Stück verkauft.

Bestellen kann man den Citroen in Österreich ab Sommer. Übrigens wir auch der baugleiche Topolino von Fiat bei uns auf den Markt kommen.