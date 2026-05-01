Peking als Zentrum der E-Mobilität - die Highlights der Auto China

Die Auto China 2026, die weltgrößte Automesse in Peking, glänzt nicht nur mit ihrer Ausstellungsgröße von 380.000 Quadratmetern. Sondern auch mit 181 Weltpremieren, ein Teil davon ist allerdings nur für den chinesischen Markt bestimmt.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/AFP/DANAI HOWARD Der BYD Sealion 08 (EV) hat 900 Kilometer Reichweite.

Der Elektroauto-Marktführer BYD führt mit dem Sealion 08 und dem Seal 08 neue Modelle aus seiner Ocean-Serie vor. Beim Sealion handelt es sich um ein siebensitziges SUV, das sowohl als Hybrid als auch rein elektrisch unterwegs ist. Mit mehr als fünf Metern Länge richtet dieses sich primär an Großfamilien. Der Seal wiederum ist eine Oberklassen-Limousine mit ähnlicher Länge, die in der E-Variante auf bis zu 1.000 Kilometer Reichweite kommt. Die 800-Volt-Ladetechnologie soll für extrem schnelles Laden sorgen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/AFP/JADE GAO Im Denza Z von 0 auf 100 in weniger als 2 Sekunden.

BYD-Tochter Denza zeigt erstmals die Cabrio-Variante des Modells Z. Der E-Sportwagen trumpft mit knackigen 1.014 PS auf und erinnert optisch an Maserati oder Lamborghini. Der Preis soll aber deutlich darunter liegen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © WERK Nach Omoda 5 und 9 kommt bald Nummer 4 nach Österreich.

Chery-Tochter Omoda, deren Modelle seit Kurzem auch in Österreich erhältlich sind, stellt den Omoda 4 (Hybrid oder vollelektrisch) vor. Das SUV soll noch heuer nach Österreich kommen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/AFP/JADE GAO Elektro-Sportwagen Lafa5 Ultra von Leap Motor.

Der chinesische Stellantis-Partner Leapmotor will mit der sportlichen Limousine Lafa 5 Ultra punkten. In China ist sie ab rund 16.000 Euro erhältlich, in Österreich soll sie noch heuer unter dem Namen B0 5 Ultra kommen, preislich um rund 25.000 Euro.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EPA/WU HAO Der vollelektrische Luxus-Van Volvo EM90 ist speziell für China.

Volvo präsentiert mit dem EM90 einen vollelektrischen Minivan. Weiters zu sehen sind der Crossover EX3 und die Elektro-Limousine ES90. Der Hersteller baut damit sein vollelektrisches Angebot über alle Segmente aus.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EPA/WU HAO Der Lexus ES ist eine neu entwickelte Premium-Limousine.



Toyota-Tochter Lexus fährt mit dem Lexus ES vor. Das Fahrzeug ist in China das meist verkaufte Importauto. Die neueste Generation bietet erstmals neben Hybridantrieb auch rein elektrische Varianten. Die Oberklasse-Limousine ist um 17 Zentimeter auf 5,14 Meter gewachsen und will im S-Klasse-Segment punkten.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/AFP/JADE GAO Mercedes Benz GLC SUV.

Apropos: Mercedes hat sein Aushängeschild S-Klasse stark überarbeitet. Über die Hälfte der Fahrzeugkomponenten wurden erneuert oder verfeinert. Zu sehen sind auch die neue Maybach S-Klasse (laut Mercedes die „ultimative Verkörperung von Luxus und Exklusivität“) sowie der elektrische CLA 260 L. Dabei handelt es sich um ein vollelektrisches Einstiegsmodell der CLA-Serie, das mit einem um 40 Zentimeter verlängerten Radstand speziell für China entwickelt wurde.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/AFP/CN-STR/- Das 5 Meter lange Elektro-SUV ID.AURA T6 von VW.

Volkswagen versucht indes, mit dem AUDI E7X zu punkten. Das SUV wurde mit Partner SAIC exklusiv für China entwickelt. Es ist das zweite Serienmodell der neuen, China-spezifischen Schwestermarke AUDI und soll über bis zu 750 Kilometer Reichweite verfügen. Ebenfalls speziell für China entwickelt wurden die E-Limousine VW ID. UNYX 09 sowie das E-SUV ID. Aurora T6. Bei Porsche ist der Cayenne Coupé in der E-Variante Herzstück der Präsentation.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS/Maxim Shemetov Die BMW 7er-Reihe erfuhr speziell für China ein Facelift.