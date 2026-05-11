Dass die Menschen in Zeiten hoher Kraftstoffpreise jede Möglichkeit nutzen wollen, um den Verbrauch ihres Fahrzeugs zu senken, ist verständlich. Den Mobilitätsclub erreichen derzeit allerdings nicht nur Fragen zum spritsparenden Fahren. "Immer wieder machen uns Mitglieder auf Angebote aufmerksam, die wundersame Einsparungen versprechen. Neben den seit Jahren regelmäßig auftauchenden Metallstiften und Zusatzstoffen für den Tank sind "Dongles", also elektrische Module, die an der Diagnosebuchse angeschlossen werden können, die neueste Masche", fasst ÖAMTC-Techniker Dominik Darnhofer zusammen. "Diese Module sollen, so das Versprechen, in die Bordelektronik eingreifen und damit den Verbrauch reduzieren."

Im wissenschaftlichen Test

Eine Untersuchung, die u. a. vom deutschen ÖAMTC-Partnerclub ADAC kürzlich durchgeführt wurde, zeigt allerdings, dass der "Dongle" zwar blinkt, wenn man ihn ansteckt – eine Kommunikation mit dem Fahrzeug findet aber nicht statt. "Fakt ist: Keines dieser Produkte wirkt sich positiv auf den Verbrauch aus, die versprochenen Einsparungen konnten in keinem wissenschaftlichen Test nachgewiesen werden. Wir haben bereits vor Jahren gemeinsam mit der TU Wien sowohl am Rollenprüfstand als auch auf der Straße Untersuchungen durchgeführt. Immer mit dem gleichen Ergebnis: Es bringt keinerlei Vorteil, ein solches "Wundermittel" zu verwenden", fasst der ÖAMTC-Experte zusammen.