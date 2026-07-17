Mercedes GLB: So schlägt sich das neue Elektro-SUV

Er hat immer noch Ecken und Kanten, nicht mehr ganz so steile, wie im Vorgänger-Modell, aber allerweil: der Mercedes GLB hat in seiner Neuauflage jetzt weichere Konturen erhalten, ist aber in seiner Erscheinung immer noch ein kantiger Pragmatiker. Sein hinterer Aufbau ermöglicht sogar sieben Sitze und macht ihn somit zum Familien-SUV, mit Allrad wird er zum Alleskönner.

Schöner Kastenwagen Wir testen den GLB mit EQ – auch Mercedes pendelt in seinen Bezeichnungen verwirrend hin und her. Bei den neuen SUV steht wieder die Modellkategorie im Zentrum, also GLB oder GLC, ist aber ein Elektromotor drin, hängt das Kürzel „mit EQ“ dran. Unser Testwagen GLB 350 4Matic mit EQ ist demnach E-Auto, Allradler und hat als 350er-Konfiguration 260 kW (354 PS) und eine 85-kWh-Batterie an Bord. Zehn Zentimeter länger ist er im Vergleich zum Vorgänger geworden, misst also jetzt 4,73 m. Das Raumwunderattribut bekommt er durch seine Form: hinten boxig heißt hinten Raum. Wen das ein wenig an den Smart #5 erinnert, liegt nicht ganz falsch – die Autos sind quasi verwandt. Smart ist bekanntlich ein Joint Venture von Mercedes und dem chinesischen Geely. Zurück zum GLB: Der kommt auf Wunsch sogar mit zwei Extrasitzen in einer dritten Reihe. Ehrlicherweise sind die eher für Kinder, Fuß- und Kopfraum sind beschränkt. Der Kofferraum ist sonst aber stattlich – fasst 480 Liter (beim 5-Sitzer 540 Liter); vorne im Frunk geht in die 127-Liter-Wanne auch noch was rein. Dass wir den kastigen Look praktisch und gut finden, lässt sich nicht leugnen. Der GLB ragt aus der runden SUV-Schwemme wohltuend hervor – das gibt ihm mehr rauen Geländewagenlook, Charakter und mehr luftigen Innenraum.

Mercedes GLB Das gefällt

Der bullige Look, viel Platz im Inneren, die dritte Sitzreihe, die feine Ausstattung und dass er als Elektroauto schnell lädt und 500 km weit fährt. Lenkrad wie früher – mit Tasten und Walzen. Das gefällt nicht

Glasdach ohne Rollo (heiß im Sommer), zu mächtige MBUX-Displays über das gesamte Armaturenbrett. Beifahrerdisplay springt nur an, wenn ein Erwachsener dort sitzt: Kind im Kindersitz hat zu wenig Gewicht. Fakten

Mercedes GLB 350 4Matic mit EQ mit 260 kW (354 PS), 515 Nm, Allrad. 0-100: 5,5 Sek.; WLTP-Reichweite: 614 km. Verbrauch offiziell: 15,9 kWh/100 km. Praxis: 17 bis 19 kWh/100 km. Batterie: 86 kWh. Gewicht: 2,28 t. Anhängelast bis 2 t. Länge: 4,7 m. Preis: ab rund 52.000 Euro.

Fein und digital Dieser Innenraum ist einmal mehr eine Klasse für sich. Alles gediegen, wohlgeformt und aus einem Guss. Da gibt es keine wunderlichen Kanten oder sonderlichen Irritationen. Bei den Screens heißt es aber: klotzen statt kleckern. Das großdimensionierte Bildschirmpanorama zieht sich über das gesamte Armaturenbrett. Auch der Beifahrer kann sich somit über einen Bildschirm freuen – und da sogar Fußball-WM während der Fahrt schauen. Das ist deshalb möglich, weil sich der Bildschirm verdunkelt, sobald der Fahrer hinüberlugt. Das Betriebssystem nützt mit einem neuen Virtual Assistant die KI von Google und Microsoft. Es funktioniert mittels Spracherkennung ziemlich gut für Navigation, Einstellungen und sogar Wetter und Witze. Das Burmester-3D-Surround-System mit Dolby Atmos schafft eine imposante Klangkulisse.

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