Zum Geburtstag eine neue Mercedes S-Klasse: Fotos und Details der Luxuslimousine
Die neue Mercedes S-Klasse ist da - mit 2.700 neuen Komponenten. Was kann die weltweit meistverkaufte Luxuslimousine?
Wenn Mercedes eine neue S-Klasse präsentiert, sein Luxusauto in eine neue Generation überführt, dann hält die Autowelt kurz den Atem an. Denn Mercedes ist eben Mercedes - 140 Jahre alt und ein Pionier in der Fahrzeugindustrie. Und wenn es eine neu S-Klasse gibt, dann ist auch immer etwas Revolutionäres, völlig Neues dabei. Etwa: beheizte Sicherheitsgurte!
Mercedes macht sich also ein schönes Geschenk zum 140. Geburtstag. Das kann die neue S-Klasse und so sieht sie aus:
- Alles leuchtet: Erstmals sorgen ein optional beleuchteter Mercedes Stern auf der Motorhaube, ein um 20 Prozent größerer, beleuchteter Kühlergrill und neue Scheinwerfer im Doppelstern-Design mit Micro-LED-Technologie für ein rund 40 Prozent größeres, hochaufgelöstes Beleuchtungsfeld – und für eine markante S‑Klasse Lichtsignatur.
- Mit Supercomputer: Autos kommen neuerdings mit Hirn - das eigens entwickelte Mercedes‑Benz Operating System (MB.OS) ist der Supercomputer der neuen S‑Klasse. Es steuert alle Domänen und vernetzt sämtliche Systeme zu einem intelligenten Ökosystem. Heißt: es gibt Over-the-Air-Updates und damit ständige Verbesserungen.
- Neue Assistenzen: Die neue Mercedes S-Klasse kommt mit Fahr- und Parkassistenz der nächsten Generation. Wo erlaubt, fährt die S-Klasse autonom.
- Viele Bildschirme: Der MBUX Superscreen bringen den KI-basierten Assistant „Hey Mercedes“ mit natürlicher Dialogführung.
- Schönste Rückbank: Ein erstklassiges Business-Erlebnis bietet der First-Class-Fond, zwei 33,3-Zentimeter-Displays, zwei abnehmbaren MBUX-Fernbedienungen und integrierter Videokonferenztechnik verwandelt die Rückbank in einen voll vernetzten Arbeitsplatz – oder in einen ruhigen persönlichen Rückzugsraum.
- Neue Antriebe: Neue elektrifizierte Antriebe – von V8- und Reihensechszylinder-Benzin- und Dieselmotoren bis hin zu einem Plug-in-Hybrid – liefern die typische S-Klasse Laufruhe. Wie immer bei der S-Klasse ist alles supergefedert (AIRMATIC oder die optionale E-ACTIVE BODY CONTROL), die Hinterachslenkung mit serienmäßig 4,5° und optional bis zu 10° Lenkwinkel sorgen für Komfort und Agilität. Vollelektrisch gibt es die neue S-Klasse nicht, das bleibt dem EQS vorbehalten.
- Komfort, Komfort, Komfort: Innovationen wie der beheizbare Sicherheitsgurt, die Digital Vent Control und ein neuer elektrischer Innenluftfilter mit ENERGIZING AIR CONTROL steigern Komfort, Wohlbefinden und die Innenraumatmosphäre.
- Airbags, Airbags, Airbags: Die neue S-Klasse setzt die Sicherheitsführerschaft mit einem weiterentwickelten adaptiven Rückhaltesystem fort, einschließlich PRE-SAFE® Impuls-Gurtstraffern und bis zu 15 (!) Airbags.
- Wie der Kunde mag: Mit mehr als 150 Außenfarben, über 400 Innenraumfarben ermöglicht MANUFAKTUR Made to Measure eine einzigartige S‑Klasse für jeden Kunden.
Verkaufsstart und Preis
Ab dem 30. Januar 2026 können Kunden die neue S‑Klasse online konfigurieren und bestellen. Die Mercedes‑Benz S 350 d 4MATIC Limousine ist zu einem Listenpreis ab 134.300 Euro erhältlich.
