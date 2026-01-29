Zum Geburtstag eine neue Mercedes S-Klasse: Fotos und Details der Luxuslimousine

Wenn Mercedes eine neue S-Klasse präsentiert, sein Luxusauto in eine neue Generation überführt, dann hält die Autowelt kurz den Atem an. Denn Mercedes ist eben Mercedes - 140 Jahre alt und ein Pionier in der Fahrzeugindustrie. Und wenn es eine neu S-Klasse gibt, dann ist auch immer etwas Revolutionäres, völlig Neues dabei. Etwa: beheizte Sicherheitsgurte!