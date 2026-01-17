Limitierte Editionen und Luxus-Updates: So wird die Harley-Davidson Saison 2026
Zusammenfassung
- Harley-Davidson präsentiert für 2026 insgesamt 13 neue Modelle aus den Bereichen Touring, Trike, Adventure und Custom Vehicle Operations.
- Zu den Highlights zählen luxuriöse Grand American Touring Bikes, neue Trikes, limitierte CVO-Modelle, eine ab Werk ausgestattete Pan America 1250 Limited und die exklusive Enthusiast Collection „Liberty Edition“.
- Die neuen Modelle sind ab Preisen von 31.900 Euro erhältlich und werden weltweit bei autorisierten Händlern verfügbar sein.
Noch herrscht Rutschgefahr und die meisten 2-Rad-Fans lassen ihre Motorräder stehen. Aber auf die Saison freuen, das geht auch bei Schnee und Eis. Und gute Aussichten gibt es: Harley-Davidson stellt gleich 13 neue Modelle vor, die das Portfolio für 2026 ergänzen.
Hier die spannendsten fünf Neuheiten.
Street Glide Limited und Road Glide Limited:
Diese luxuriösen Grand American Touring Bikes sind für Kunden, die Wert auf Luxus, Leistung und Langstreckenkomfort für Fahrer und Beifahrer legen. Beide Modelle bieten das jüngste Grand American Touring Design, diverse technische Optimierungen sowie die hohe Leistung des neuen Milwaukee-Eight VVT 117 Antriebsstrangs, ein neu gestaltetes Grand Tour Pak (Topcase), ein leistungsstarkes H-D Audiosystem powered by Rockford Fosgate, Harley-Davidson Skyline OS inklusive Navigationssystem auf einem großen Touchscreen-Display und eine Vielzahl neuer Komfort- und Ausstattungsfeatures.
Street Glide 3 Limited und Road Glide 3:
Die Harley-Davidson Trikes der jüngsten Generation verfügen am Heck über ein neues Fahrwerk, das einen spürbar höheren Komfort für Fahrer und Beifahrer sicherstellt, sowie über die Power des neuen Milwaukee-Eight VVT 117 Motors. Beide Maschinen bieten die Bequemlichkeit, die Technologie und das Design der hochwertigen Zweiräder der H-D Grand American Touring Familie.
3. Custom Vehicle Operations (CVO):
Die fünf 2026er CVO Bikes repräsentieren die Speerspitze der Leistung bei Harley-Davidson. Diese limitierten Premiummaschinen zeichnen sich durch maximale Power und zahlreiche exklusive Komponenten aus. Das CVO Portfolio für 2026 umfasst die neuen Modelle CVO Street Glide ST, CVO Street Glide Limited und CVO Street Glide 3
Limited sowie die modellgepflegten Typen CVO Road Glide ST und CVO Street Glide.
4. Pan America 1250 Limited:
Harley-Davidson rüstet dieses Adventure Touring Modell ab Werk mit zahlreichen Zubehörteile für den Einsatz jenseits des Asphalts aus. Zu den besonderen Ausstattungsmerkmalen gehören ein robustes Leichtmetall-Topcase
und Seitenkoffer mit einem Gesamtvolumen von 120 Litern. Der Screamin’ Eagle
Quickshifter ermöglicht das mühelose und kupplungslose Schalten ohne Beeinträchtigung des Getriebes. Ein Auspuffschutz, ein Leichtmetall-Unterfahrschutz und ein Kühlerschutz
sind Teil der Ausstattung für Ausflüge ins Gelände. Um die Fahrzeugkontrolle und den
Komfort bei stehender Fahrweise zu optimieren, kann die Position von Fußbrems- und
Schaltpedal eingestellt werden.
5. Enthusiast Collection „Liberty Edition“:
Anlässlich des 250-jährigen Jubiläums der USA feiern diese besonderen Motorräder den Spirit von Entdeckungslust. Die Enthusiast Collection „Liberty Edition“ umfasst die Harley-Davidson Street Glide, die Street Glide 3 Limited und die Heritage Classic. Jedes Modell ist in der Grundfarbe Midnight Ember lackiert, einem kräftigen Metallicschwarz, das exklusiv in der „Liberty Edition“ erhältlich ist. Zu den Graphics zählen der „Liberty Edition“-Adler mit #1-Medaillon auf den Seiten des Kraftstofftanks, ein „Liberty Edition“-Adler auf der Verkleidung, zusätzliche Graphics sowie Konsolen- und Motorabdeckungs-Inserts im „Liberty Edition“-Look. Alle technischen Eigenschaften sind identisch mit jenen des jeweiligen 2026er-Serienmodells. Die Motorräder dieser Enthusiast Collection werden in limitierter Stückzahl gefertigt: Die Produktion der „Liberty Edition“ wird auf insgesamt rund 2.500 Maschinen begrenzt sein.
Die Preise? Beginnen ab 31.900 Euro für die Pan America 1250 Limited (RA 1250L) und reichen bis zu 64.780 Euro für die CVO Street Glide (FLHXSE).
Alle neuen Modelle werden in Kürze weltweit bei autorisierten Harley-Davidson Händlern erhältlich sein.
