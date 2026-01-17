Limitierte Editionen und Luxus-Updates: So wird die Harley-Davidson Saison 2026

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Noch herrscht Rutschgefahr und die meisten 2-Rad-Fans lassen ihre Motorräder stehen. Aber auf die Saison freuen, das geht auch bei Schnee und Eis. Und gute Aussichten gibt es: Harley-Davidson stellt gleich 13 neue Modelle vor, die das Portfolio für 2026 ergänzen. Hier die spannendsten fünf Neuheiten.

Street Glide Limited und Road Glide Limited: Diese luxuriösen Grand American Touring Bikes sind für Kunden, die Wert auf Luxus, Leistung und Langstreckenkomfort für Fahrer und Beifahrer legen. Beide Modelle bieten das jüngste Grand American Touring Design, diverse technische Optimierungen sowie die hohe Leistung des neuen Milwaukee-Eight VVT 117 Antriebsstrangs, ein neu gestaltetes Grand Tour Pak (Topcase), ein leistungsstarkes H-D Audiosystem powered by Rockford Fosgate, Harley-Davidson Skyline OS inklusive Navigationssystem auf einem großen Touchscreen-Display und eine Vielzahl neuer Komfort- und Ausstattungsfeatures. Street Glide 3 Limited und Road Glide 3: Die Harley-Davidson Trikes der jüngsten Generation verfügen am Heck über ein neues Fahrwerk, das einen spürbar höheren Komfort für Fahrer und Beifahrer sicherstellt, sowie über die Power des neuen Milwaukee-Eight VVT 117 Motors. Beide Maschinen bieten die Bequemlichkeit, die Technologie und das Design der hochwertigen Zweiräder der H-D Grand American Touring Familie.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Harley-Davidson Machen Lust auf die kommende Saison: Die CVO Street Glide ST und die CVO Road Glide ST.

3. Custom Vehicle Operations (CVO): Die fünf 2026er CVO Bikes repräsentieren die Speerspitze der Leistung bei Harley-Davidson. Diese limitierten Premiummaschinen zeichnen sich durch maximale Power und zahlreiche exklusive Komponenten aus. Das CVO Portfolio für 2026 umfasst die neuen Modelle CVO Street Glide ST, CVO Street Glide Limited und CVO Street Glide 3

Limited sowie die modellgepflegten Typen CVO Road Glide ST und CVO Street Glide. 4. Pan America 1250 Limited: Harley-Davidson rüstet dieses Adventure Touring Modell ab Werk mit zahlreichen Zubehörteile für den Einsatz jenseits des Asphalts aus. Zu den besonderen Ausstattungsmerkmalen gehören ein robustes Leichtmetall-Topcase

und Seitenkoffer mit einem Gesamtvolumen von 120 Litern. Der Screamin’ Eagle

Quickshifter ermöglicht das mühelose und kupplungslose Schalten ohne Beeinträchtigung des Getriebes. Ein Auspuffschutz, ein Leichtmetall-Unterfahrschutz und ein Kühlerschutz

sind Teil der Ausstattung für Ausflüge ins Gelände. Um die Fahrzeugkontrolle und den

Komfort bei stehender Fahrweise zu optimieren, kann die Position von Fußbrems- und

Schaltpedal eingestellt werden.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Harley-Davidson Neu dabei: Die Pan America 1250 Limited. Zu den besonderen Ausstattungsmerkmalen gehören ein robustes Leichtmetall-Topcase und Seitenkoffer mit einem Gesamtvolumen von 120 Litern.