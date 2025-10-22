Kindersitz-Test 2025: Diese Modelle sind empfehlenswert, andere nicht

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Der ÖAMTC und der deutsche ADAC haben im Herbst jeweils 16 und 17 Kindersitze verschiedener Altersgruppen geprüft. Im Fokus standen dabei die Attribute Sicherheit, Handhabung, Ergonomie und neu eingeführte Prüfungen auf Umweltschadstoffe. Die Anforderungen wurden gegenüber früheren Tests verschärft: Bei den Crashtests wird nun mit 50 km/h im Frontalcrash und 60 km/h im Seitenaufprall gearbeitet, ähnlich wie im Euro NCAP-Verfahren. Zusätzlich werden Stoffe wie PFAS kontrolliert, sogenannte "Ewigkeits-Chemikalien", weil sie sich in Umwelt und Organismen nicht abbauen. Im Ergebnis erhielten fünf Sitze die Bewertung "gut", acht Modelle schnitten mit "befriedigend" ab, und drei Sitze wurden mit "nicht genügend" bewertet.

Gewinner und Verlierer Als besonders empfehlenswerte Sitze nennt der ÖAMTC den Britax Römer Kidfix Pro und den Axkid Up im Segment für Kinder von 4 bis 12 Jahren. Bei den Sitzen für Kleinkinder überzeugten die Joei i-Level Pro und i-Level Pro + i-Base Encore (mit drehbarer ISOFIX-Basis). Der Test brachte auch deutliche Warnsignale: Die Modelle Chipolino Olympus i-Size und Reecle 360 (ZA10 i-Size) zeigten in den Crashtests gravierende Sicherheitsmängel. Die Sitzschalen lösten sich und wurden durch das Fahrzeug geschleudert, was ein erhebliches Verletzungsrisiko für Kinder und Eltern gleichermaßen darstellt. Beim Chipolino wurde zusätzlich ein problematischer Flammschutzstoff (TCPP) festgestellt, und beim Maxi-Cosi Nomad Plus überschritt der Gehalt des Schadstoffs PFOA den gesetzlich zulässigen Grenzwert. ÖAMTC-Techniker Steffan Kerbl weist darauf hin: "Auch wenn diesmal kein Produkt ein ‘sehr gut’ erhalten hat, konnten immerhin fünf Sitze mit 'gut' und acht mit 'befriedigend' bewertet werden. Allerdings gab es auch drei Modelle, die mit 'nicht genügend' abschnitten und im Test teilweise kläglich scheiterten."

ADAC: Ähnliche Ergebnisse Parallel zu den ÖAMTC-Ergebnissen führte der ADAC ebenfalls seinen zweiten Kindersitztest 2025 mit 17 Produkten, darunter Babyschalen und Kindersitze, durch. Fünf Produkte erreichten das Urteil "gut", doch die gleichen drei Sitze wie beim ÖAMTC-Test stuft auch der ADAC als "nicht empfehlenswert" ein. Als durchgefallen gelten die gleichen Modelle Reecle 360 (ZA10 i-Size) und Chipolino Olympus i-Size, die in Crashtests mit entgegen der Fahrtrichtung angeschnallten Dummys versagten. Auch hier lösten sich die Sitzschalen von ihrer Unterkonstruktion, woraufhin die Dummys herausgeschleudert wurden. Außerdem fällt ebenfalls der Maxi-Cosi Nomad Plus aufgrund stark erhöhter PFAS-Werte durch, zusätzlich zu einer schwachen Crashtestleistung.