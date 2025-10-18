Audi, BMW oder BYD: Welche E-Autos überzeugen im Crashtest?

Der ÖAMTC-Crashtest zeigt: Viele der getesteten Fahrzeuge konnte weitestgehend überzeugen. Eine unschöne Ausnahme gab es dennoch.

Die Nachfrage nach Elektroautos steigt – und damit wächst auch das Angebot an leistbaren Modellen. Doch: Muss man bei tieferen Preisen auch in Sachen Sicherheit Abstriche machen?

Wie gut geht es im Falle eines Unfalls aus? Der ÖAMTC unterzog neue Modelle dem Crashtest – fast alle schaffen 5-Sterne-Wertung

Positiv hervorzuheben ist laut ÖAMTC dabei der Cadillac Optiq, ein kompaktes Elektro-SUV. Er konnte mit fünf Sternen und durchwegs guten Ergebnissen punkten – keine Selbstverständlichkeit für ein Fahrzeug aus US-Produktion.

Fünf Sterne gab es ferner für bekannte Marken wie Audi Q3, BMW X3 und den Mazda 6e. Aber auch wengier bekannte Namen wie Hongqi EHS5, IM IM5 und MG MGS6 EV erreichten fünf Sterne, vier Sterne erreichte der DS N°8. (siehe Tabelle.)

Ein neues Fahrzeug enttäuschte jedoch enorm: Der Dongfeng BOX, ein günstiger Elektro-Kompaktwagen der Dongfeng Motor Corporation aus China, erzielte lediglich drei von fünf Sternen in den umfassenden Tests von Euro NCAP.

Gefahr von tödlichen Verletzungen

ÖAMTC-Techniker Thomas Hava erklärt, wo die größten Schwächen des Dongfeng liegen: "Im Frontalcrash gegen ein anderes Auto versagten mehrere Schweißverbindungen der Karosseriestruktur. Das ist ein ernstes Problem, denn die daraus folgende Deformation der Fahrgastzelle kann eine massive Gefahr für die Insassen darstellen."