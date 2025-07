Reifenverschleiß: ÖAMTC testet Abrieb von 160 Modellen

Während Abgasemissionen und Kraftstoffverbrauch schon lange im Fokus der Debatten rund um umweltfreundliche Mobilität stehen, bleibt der Reifenabrieb oft unbeachtet. Dabei verliert jeder Autoreifen laut dem Verkehrsclub Österreich (VCÖ) im Laufe seiner Lebensdauer rund ein Kilogramm Gummi – in Form feinster Partikel, die als Mikroplastik in Luft, Boden und Gewässer gelangen. Der Verkehrsclub geht davon aus, dass Reifenabrieb eine der größten Quellen von Mikroplastik in der Umwelt ist. Zur objektiven Bewertung dieses bislang vernachlässigten Themas haben der ÖAMTC und seine europäischen Partnerclubs, darunter der deutsche ADAC, den Abrieb und Verschleiß von 160 gängigen Reifenmodellen analysiert.