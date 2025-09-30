Jaguar Land Rover: Produktion steht weiter still - was jetzt helfen soll

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Update vom 30.09.2025: Jaguar Land Rover (JLR) hat nach dem schweren Cyberangriff, der die Produktion weltweit zum Erliegen brachte, nun einen finanziellen Rettungsschirm erhalten. Die britische Regierung unter Wirtschaftsminister Peter Kyle stellte dem Unternehmen eine Kreditgarantie in Höhe von 1,5 Milliarden Pfund (rund 1,7 Mia. Euro) zur Verfügung, um die Lieferkette zu stabilisieren und insbesondere kleinere Zulieferer zu unterstützen. Zusätzlich sicherte sich JLR ein separates Notfalldarlehen von 2 Milliarden Pfund von internationalen Banken, darunter Standard Chartered, Citigroup und Mitsubishi UFJ Financial Group, berichtet die BBC. Kyle nahm zu den Attacken Stellung: "Der Cyberangriff war nicht nur ein Angriff auf eine ikonische britische Marke, sondern auch auf unseren weltweit führenden Automobilsektor und auf die Frauen und Männer, deren Lebensunterhalt davon abhängt". Laut JLR könnten weitere Maßnahmen nötig werden: "Es könnte sein, dass andere Instrumente benötigt werden, etwa wie ein Covid-ähnlicher Kredit für einige Zulieferer zum Beispiel", erklärte Liam Byrne, Abgeordneter für Birmingham Hodge Hill und Solihull North. Gleichzeitig betonte er, dass zuerst sichergestellt werden müsse, dass das aktuelle Kreditpaket effektiv eingesetzt werde.

Teurer Produktionsstopp Der Angriff, der die IT-Systeme und Produktionsstätten in Großbritannien, Indien, Brasilien und der Slowakei zum Stillstand brachte, führte zu einem Produktionsstopp von nahezu einem Monat, der nach wie vor anhält. Experten schätzen die finanziellen Verluste auf bis zu 1,7 Milliarden Pfund an entgangenem Umsatz. Viele Zulieferer, insbesondere kleinere Unternehmen, berichteten von Liquiditätsengpässen und Entlassungen von Zeitarbeitern, berichtet die BBC weiter. JLR plant nun, die Produktion ab dem 1. Oktober schrittweise wieder aufzunehmen, beginnend mit dem Motorenwerk in Wolverhampton. Die vollständige Wiederherstellung der Produktionskapazitäten wird jedoch voraussichtlich noch Wochen in Anspruch nehmen. Das Unternehmen arbeite nach wie vor eng mit Cybersicherheitsexperten, Strafverfolgungsbehörden und dem National Cyber Security Centre zusammen, um die Systeme sicher wieder in Betrieb zu nehmen, heißt es von Unternehmensseite. *******************************************************************************************

Ende August wurde Jaguar Land Rover, die britische Tochter des indischen Tata-Konzerns, Opfer eines groß angelegten Cyberangriffs. In der Folge mussten zentrale IT-Systeme abgeschaltet werden: von Produktionssteuerungen über Händlerprozesse bis hin zu Logistikabläufen. Der Konzern sprach dabei von einer notwendigen Vorsichtsmaßnahme, um weitere Schäden einzudämmen. Seit dem 1. September stehen die Bänder in allen Werken still, weltweit ruht die Fertigung. "Volle Transparenz" Für Verunsicherung sorgten zuletzt Medienberichte, wonach rund 40.000 bereits produzierte Fahrzeuge nicht an Kunden ausgeliefert werden könnten und ihr Verbleib unklar sei. Jaguar Land Rover widersprach dem in einer Presseaussendung: Man habe jederzeit "volle Transparenz" über die Fahrzeuge, von der Fabrik bis zum Markt. Trackingprozesse seien aktiv, sodass Medienberichte über "verlorene Autos" nicht der Wahrheit entsprächen.

Finanzielle Folgen Während Produktion und Auslieferung stocken, melden Händler verzögerte Ersatzteillieferungen und Einschränkungen bei Serviceanfragen. Branchenkreise schätzen die Kosten für Jaguar Land Rover auf bis zu 5 Millionen Pfund pro Tag abhängig vom Umfang des Stillstands und den betroffenen Werken, berichtet das Portal Motor1.com. Jaguar Land Rover hat sich in einem Fragenkatalog auf der eigenen Website direkt an Kunden und Partner gewandt. Man arbeite mit forensischen IT-Spezialisten zusammen, um die Ursache des Angriffs zu klären und die Systeme schrittweise wieder hochzufahren. Bisher gebe es keine Hinweise darauf, dass Kundendaten abgeflossen seien. Händlerbetriebe bleiben geöffnet, doch viele Prozesse funktionieren nur eingeschränkt. Die Kernbotschaft lautet: Es wird daran gearbeitet, den Betrieb so schnell wie möglich wiederherzustellen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Jaguar Land Rover Die Stellungnahme von Jaguar und Land Rover zur Cyberattacke.