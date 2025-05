Honda legt Schwerpunkt auf Hybridfahrzeuge statt auf E-Autos

Honda zieht wegen der schwachen Nachfrage nach Elektroautos die Reißleine und will sich nun stärker auf Hybridfahrzeuge konzentrieren. Der Chef des japanischen Autobauers, Toshihiro Mibe, kündigte am Dienstag an, die geplanten Investitionen in E-Mobilität und Software bis zum Geschäftsjahr 2030 von zuvor 10 Billionen auf 7 Billionen Yen (knapp 43 Mrd. Euro) zu senken.

"Wegen der aktuellen Marktabschwächung erwarten wir, dass der Absatz von Elektrofahrzeugen im Jahr 2030 unter den ursprünglich angestrebten 30 Prozent liegen wird", begründete Mibe den Schritt. Batteriebetriebene Fahrzeuge könnten bis dahin nur etwa 20 Prozent des Konzernumsatzes ausmachen.

2,3 Mio. verkaufte Hybridfahrzeuge bis 2030

Der Konzernchef kündigte zudem an, bis 2030 2,2 bis 2,3 Millionen Hybridfahrzeuge zu verkaufen. Honda plane, in den vier Jahren ab 2027 weltweit 13 Hybridmodelle der nächsten Generation auf den Markt zu bringen. Außerdem werde ein Hybridsystem für Großraummodelle entwickelt, das in der zweiten Hälfte des Jahrzehnts auf den Markt kommen soll.