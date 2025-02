Hitliste der Top-Gebrauchtwagen: Preissturz bei beliebten Modellen

Welche Gebrauchten besonders beliebt sind, interessiert auch Neuwagen-Käufer.

Der beliebteste Gebrauchtwagen der Österreicher war 2024 einmal mehr der Volkswagen Golf. Während der Durchschnittspreis für den VW Golf 2023 noch bei 17.376 Euro lag, sank er 2024 auf 16.976 Euro. Das Auto kostete damit im Jahresvergleich durchschnittlich um 400 Euro weniger.

Auch bei den bevorzugten Audi-Modellen gab es Preisanpassungen. Der Audi A4 wurde 2024 im Durchschnitt für 20.896 Euro verkauft, während er 2023 noch 23.349 Euro kostete, also um 2.452 Euro mehr. Das sind Ergebnisse des Europa Reports 2024 von AutoScout24, dem europaweit größten Online-Automarkt.

Autokäufer profitieren

Der Europa Report gilt als Branchenbarometer für den europäischen Gebrauchtwagenmarkt. „Viele Autokäufer haben von der Entspannung am Gebrauchtwagenmarkt profitiert. Sinkende Preise und mehr Angebot haben das Jahr 2024 geprägt. Am stärksten war die Preisreduktion jedoch bei Elektroautos,“ so Nikolaus Menches, Country-Manager von AutoScout24 in Österreich.