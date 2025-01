Das waren die 10 meistverkauften Autos in Europa 2024

In der EU plus Großbritannien, Schweiz und Norwegen wurden im vergangenen Jahr 12.909,741 Fahrzeuge neu zugelassen. Das entspricht einem Plus von 0,9 Prozent, berichtet JATO Dynamics. Wichtigste Fahrzeugkategorie war einmal mehr das SUV, mit einem Anteil von 54 Prozent der Zulassungen. Bei den Antrieben konnten vor allem die Autos mit Hybridantrieb zulegen.

Was die Hersteller betrifft, so liegt VW vor Toyota, BMW, Skoda und Mercedes.

War im vergangenen Jahr Teslas Model Y das erfolgreichste Auto, so gab es in diesem Jahr einen Wechsel an der Spitze. Jetzt liegt ein Auto vorn, von dem es nur eine Verbrennervariante gibt.