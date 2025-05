Ferrari in Fahrt: Nettogewinn von 412 Millionen Euro

Operatives Ergebnis (EBIT) von 542 Mio. Euro, ein Plus von 22,7% gegenüber dem Vorjahr.

Good news? Es gibt sie noch, auch in der Autowelt: „Ein weiteres Jahr hat einen großartigen Start hingelegt“, freut sich derzeit Benedetto Vigna, CEO von Ferrari. Denn: Im ersten Quartal 2025 verzeichnet manbei sehr wenigen zusätzlichen Auslieferungen im Vergleich zum Vorjahr bei allen wichtigen Kennzahlen ein zweistelliges Wachstum.

Die Gründe für den Erfolg, so die Italiener, liegen im Produktmix und der anhaltende Nachfrage nach Personalisierungen.

Sechs neue Modelle

Vigna: "Dieses Ergebnis bestätigt - einmal mehr - unsere Strategie ‚Qualität vor Quantität‘.

Und er kündigt Neues an: "Wir werden unser Produktangebot - wie geplant - in diesem Jahr mit sechs neuen Modellen erweitern, darunter der neu eingeführte 296 Speciale, 296 Speciale A und der mit Spannung erwartete Ferrari elettrica. Wir sind sehr gespannt auf das, was vor uns liegt."