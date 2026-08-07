Die neue Honda WN7: Lautlos, aber nicht unauffällig

Fenster werden heruntergerollt, Fragen zugerufen, es gibt skeptische Blicke und Daumen nach oben: Die Honda WN7 sorgt für viel Aufsehen, als die Autorin damit durch die Wiener Straßen fährt. Die neugierigen Biker-Kollegen wollen wissen, „wie weit kommen Sie mit dem Teil“, die Skeptiker fragen „was haben Sie dafür gezahlt?“ und die beeindruckten Jugendlichen interessiert, „wie schnell geht das Bike?“. Man sollte also viele Antworten parat haben, wenn man mit Hondas erstem großen Elektromotorrad unterwegs ist.

Schnell für A2 Das Außergewöhnliche zuerst: Ja, die WN7 ist ein „echtes“ Motorrad – mit ordentlich viel Kraft. Trotzdem reicht für die stärkere Version ein Führerschein der Klasse A2. Angeboten wird das Bike in zwei Leistungsvarianten: mit 18 kW Dauerleistung (25 PS) für A2 und mit 11 kW für A1. Die A2-Version kann kurzzeitig sogar eine Spitzenleistung von 50 kW (68 PS), sowie ein maximales Drehmoment von 100 Nm abrufen. Die Höchstgeschwindigkeit liegt allerdings bei 129 km/h. Wählen kann man aus insgesamt vier Fahrmodi: Standard, Sport, Econ und Rain. Im Sportmodus wird die Beschleunigung erst so richtig spürbar, aber auch die starke Motorbremsleistung (Rekuperation), wie man schon beim ersten etwas naiven Versuch zu spüren bekommt. Die Beschleunigung drückt einen förmlich nach hinten und sobald man vom Gas geht, bremst die WN7 ebenso kräftig wieder ab. Von null auf 100 km/h beschleunigt die WN7 in 4,6 Sekunden – und das nahezu lautlos. Ein Detail, das positiv irritiert: Motorrad ohne Lärm, das ist neu.

Honda WN7 Das gefällt

Der simple Naked-Look, die unkomplizierte Bedienung: Alle Tasten und Modi sind während der Fahrt leicht zugänglich und wirken nicht ablenkend. Das Fahrgefühl ist leicht und geschmeidig. Das gefällt nicht

Keine Feststellbremse und keinerlei Stauraum. Daten

Honda WN7: 18 kW Dauerleistung (25 PS) in der A2-Version, Beschleunigung von 0–100 km/h in 4,6 Sekunden, Höchstgeschwindigkeit: 129 km/h, Reichweite bis zu 140 Kilometer, Ladezeit an der Wallbox rund 2,4 Stunden.

Preis: ab 14.990 Euro.

Aufladen: Überall Die E-Variante soll laut Honda die Verbrennungsmotorräder nicht ersetzen. Stattdessen wollte man für ein völlig neues Fahrerlebnis sorgen, bei dem man vor allem die Geräusche der Umgebung wahrnimmt. Nicht umsonst steht das W in WN7 für „Wind“. Die Sorge, wegen der fehlenden Motorgeräusche im Straßenverkehr übersehen zu werden, ist berechtigt – bewahrheitete sich während der zweiwöchigen Testfahrt aber dann doch nicht. Im Gegenteil: Man wird gesehen, angesprochen, manche Autos rücken zur Seite, damit man überholen kann. Ein weiterer Einwand, den man bei E-Motorrädern häufig hört: die Reichweite. Laut Hersteller beträgt sie bis zu 140 km – der Test bestätigt das. Wir haben nach rund 120 km den Weg zur Steckdose gesucht. Dauer des Ladens bei einer 11-kW-Wallbox: weniger als drei Stunden. Die Energie zieht die WN7 aus einer 9,3-kWh-Hochvolt-Lithium-Ionen-Batterie. „Die WN7 wurde gezielt entwickelt, um die gleichen Ladestandards wie Pkws nutzen zu können“, erklärt Honda-Projektleiter Masatsugu Tanaka. Laden kann man das Bike an einer Haushaltssteckdose, Wallbox oder an öffentlichen Schnellladestationen.

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