Euro NCAP-Crashtests 2025: Das sind die sechs sichersten Autos des Jahres

Die europäische Neuwagen-Sicherheits Bewertungsprogramm Euro NCAP hat die sechs "Best-in-Class"-Fahrzeuge des Jahres 2025 vorgestellt. Die unabhängige Sicherheitsorganisation bewertet neue Pkw nach einheitlichen Kriterien, die über reine Karosseriestruktur und Airbags hinausgehen. Die wichtigste Erkenntnis: Erstmals sind alle sechs sichersten Modelle Elektroautos. Die Bewertung von Euro NCAP basiert auf vier zentralen Bereichen: dem Schutz erwachsener Insassen, dem Kinderschutz, dem Schutz verletzlicher Verkehrsteilnehmer wie Fußgänger und Radfahrer sowie der Leistung der Sicherheits- und Assistenzsysteme. In die engere Auswahl kommen nur Fahrzeuge, die mit serienmäßiger Sicherheitsausstattung die Höchstwertung von fünf Sternen erreicht haben. Neben klassischen Crashtests fließen seit 2025 auch moderne Assistenzsysteme ein, die Unfälle verhindern oder abmildern können, etwa Notbrems- und Warnfunktionen. Auch die Bedienbarkeit sicherheitsrelevanter Funktionen wird seit dem vergangenen Jahr bewertet, um Ablenkungen während der Fahrt zu reduzieren.

"Best Performer" & "Best Small Family Car": Mercedes-Benz CLA In der Klasse der kleinen Familienautos setzte sich das Auto des Jahres 2026, der Mercedes-Benz CLA, an die Spitze und erhielt den Titel "Best Performer" des Jahres 2025. Das Modell erzielte besonders hohe Werte im Bereich Schutz erwachsener Insassen und beim Schutz verletzlicher Verkehrsteilnehmer. Euro NCAP hebt hervor, dass der CLA mit seinen aktiven Sicherheitsfunktionen und dem gut abgestimmten System zur automatischen Notbremsung (AEB) neue Maßstäbe in seiner Kategorie setzt. Diese Systeme sollen nicht nur bei schweren Unfällen schützen, sondern auch helfen, Kollisionen schon im Vorfeld zu vermeiden oder abzumildern.

"Best City & Supermini": MINI Cooper E Der vollelektrische MINI Cooper E gewann die Kategorie der Stadt- und Kleinstwagen. Trotz kompakter Abmessungen erzielte der Cooper E in den Kerntests hervorragende Ergebnisse in der strukturellen Crashprüfung und beim Insassenschutz. Zusätzlich erzielte das Fahrzeug respektable Werte beim Schutz von Fußgängern und Radfahrern. Euro NCAP bewertete auch die Assistenz- und Bremssysteme sehr gut, die in der urbanen Nutzung besonders relevant sind. Die Systeme im Cooper E tragen laut den Ergebnissen dazu bei, gefährliche Situationen im Stadtverkehr frühzeitig zu erkennen und entsprechend zu reagieren.

"Best Large Family Car": Tesla Model 3 In der Kategorie große Familienautos wurde das Tesla Model 3 ausgezeichnet. Das Modell erreichte hohe Wertungen über alle vier Bewertungsbereiche hinweg und zeigte insbesondere beim Schutz von Kindern sehr starke Ergebnisse. Euro NCAP lobte zudem die Assistenzsysteme im Tesla, die mit ihrer fast fehlerfreien Fähigkeit zur Spurhaltung, Abstandsregelung und Kollisionsvermeidung zur hohen Bewertung beitrugen. Diese aktiven Sicherheitssysteme des Model 3 wurden bei verschiedenen Geschwindigkeiten und Verkehrsbedingungen geprüft, um realitätsnahe Leistungsbewertungen zu gewährleisten.

"Best Small SUV": Tesla Model Y Der Tesla Model Y überzeugte als bestes kleines SUV. Euro NCAP hob hervor, dass das Fahrzeug sowohl bei der Kindersicherheit als auch bei den Assistenzfunktionen besonders stark abschnitt. In dieser Klasse gewinnt die Leistung der elektronischen Systeme laut der Sicherheitsorganisation zunehmend an Bedeutung, da viele Unfälle durch zu geringe Aufmerksamkeit des Fahrers vermieden werden können. Die Auswertung umfasst daher auch die Bedienbarkeit und Verständlichkeit der Assistenzfunktionen des Model Y, die dabei helfen sollen, Unfallrisiken zu reduzieren.

"Best Large SUV": smart #5 Mit dem smart #5 gewann nach dem Mazda CX-80 aus dem Vorjahr ein reines Elektrofahrzeug die Kategorie der großen SUVs. Der größte Neuzugang im smart-Fuhrpark erreichte ebenfalls volle fünf Sterne und zeigte eine robuste Leistung in den Crash-Strukturprüfungen sowie bei den Assistenzsystemen. Euro NCAP betonte, dass die vernetzten Sicherheitssysteme und ein effektives Notbremssystem zum Schutz aller Insassen und verletzlicher Verkehrsteilnehmer beitrugen. Auch der Schutz für Kinder im Fond war in dieser Klasse ein entscheidender Faktor für die Auszeichnung.

