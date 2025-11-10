Preisvergleich: Kosten E-Autos jetzt schon so viel wie Verbrenner?

In Österreich läuft die Dynamik oft parallel zu Deutschland, auch wenn Marktgröße und steuerliche Rahmenbedingungen hierzulande Unterschiede erzeugen. Ein Blick auf fünf aktuelle Modelle großer Volumenhersteller zeigt den aktuellen Stand.

Eine neue Studie des deutschen CAR-Institutes dokumentiert: Elektroautos haben in den vergangenen Monaten Preisnachlässe erfahren, in Deutschland nähern sich Elektroautos (BEV, Battery Electric Vehicles) und Fahrzeuge mit Verbrennermotoren preislich mehr an, als je zuvor. Der Abstand in den Transaktionspreisen für BEV und konventionelle Verbrenner liegt dort aktuell bei 1.589 Euro, der niedrigste Stand seit Beginn der Messungen.

Trends aus Deutschland

Die CAR-Studie zeigt, wie sehr die Auto-Preislandschaft in Bewegung geraten ist. Einer der zentralen Treiber sind stark gestiegene Rabatte: Die durchschnittlichen Nachlässe auf Elektroautos liegen deutschlandweit bei 19 Prozent und damit deutlich höher als bei Verbrennern. Parallel dazu verändern sich die Listenpreise selbst.

Viele Hersteller (allen voran chinesische Marken, aber zunehmend auch europäische) setzen neue Modelle bewusst preislich niedriger an als deren Vorgänger. Dadurch entsteht eine Abwärtsbewegung im Markt, die sich auch in den Bestsellerlisten niederschlägt: Teurere Elektroautos verlieren an Relevanz und rutschen aus den deutschen Top 20, während günstigere Modelle aufsteigen und das durchschnittliche Preisniveau weiter senken.

Elektroautos kommen außerdem trotz niedrigen Aktionspreisen oft besser ausgestattet auf den Markt, etwa mit größeren Batterien, umfangreicherer Serienausstattung oder effizienteren Antrieben. Plug-in-Hybride hingegen profitieren fast gar nicht von dem Trend. Sie bleiben aufgrund geringerer Bedeutung für CO₂-Flottenziele und ihres Schwerpunkts in höheren Fahrzeugklassen teurer und werden laut Dudenhöffer zunehmend zum Nischenprodukt.

Weitere Faktoren, die die Preisentwicklung beeinflussen, sind unsichere Restwerte. Besonders im Bereich des privaten Leasing bleiben Wiederverkaufspreise schwer kalkulierbar, wodurch die monatlichen Raten nach oben getrieben werden. Dies zwinge Hersteller gleichzeitig zu noch offensiverer Preisgestaltung, um die Nachfrage stabil zu halten.