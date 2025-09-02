"E-Autos sind zu teuer" – warum das nicht mehr stimmt

Kurz vor der IAA in München zeigt sich eine überraschende Entwicklung am deutschen Automarkt: Der Preisunterschied zwischen Elektroautos und Verbrennern ist so klein wie nie zuvor. Nach Berechnungen des Autoexperten Ferdinand Dudenhöffer, Gründer des CAR-Institutes, lag der mittlere Transaktionspreis für Elektroautos im August bei 35.353 Euro. Für Verbrenner zahlten Käufer im Schnitt 33.110 Euro. Damit beträgt die Differenz nur noch 2.243 Euro, der geringste Abstand seit Beginn der Erhebungen.

"Nicht für möglich gehalten"

Noch vor einem Jahr mussten Käufer im Schnitt 7.717 Euro mehr für ein Elektroauto aufbringen. „Niemand hätte diese Entwicklung für möglich gehalten“, erklärt Dudenhöffer. Selbst in Zeiten staatlicher Umweltprämien sei der Aufpreis höher gewesen als heute. Haupttreiber dieser Entwicklung ist nach seinen Analysen vor allem Volkswagen: Während die Wolfsburger im August die Listenpreise für Verbrenner-Modelle wie Golf, Passat und Tiguan erhöhten, blieben die Preise für ID.3, ID.4 und ID.5 stabil.

Auch BMW und Skoda tragen mit hohen Rabatten zu dieser Preisdynamik bei. Tesla hingegen habe „jede Bedeutung verloren“, so Dudenhöffer. Aufgrund einer schmalen Modellpalette und ungünstigen Preispositionen erwartet er weiter sinkende Marktanteile für den US-Hersteller. Auch chinesische Marken spielen trotz vieler Schlagzeilen derzeit nur eine Nebenrolle, da sie auf dem deutschen Markt kaum sichtbar seien.