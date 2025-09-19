Cyberangriff auf Luxusautos: So traf es Jaguar & Land Rover

Für Verunsicherung sorgten zuletzt Medienberichte, wonach rund 40.000 bereits produzierte Fahrzeuge nicht an Kunden ausgeliefert werden könnten und ihr Verbleib unklar sei. Jaguar Land Rover widersprach dem in einer Presseaussendung: Man habe jederzeit "volle Transparenz" über die Fahrzeuge, von der Fabrik bis zum Markt. Trackingprozesse seien aktiv, sodass Medienberichte über "verlorene Autos" nicht der Wahrheit entsprächen.

Ende August wurde Jaguar Land Rover , die britische Tochter des indischen Tata-Konzerns, Opfer eines groß angelegten Cyberangriffs . In der Folge mussten zentrale IT-Systeme abgeschaltet werden: von Produktionssteuerungen über Händlerprozesse bis hin zu Logistikabläufen. Der Konzern sprach dabei von einer notwendigen Vorsichtsmaßnahme, um weitere Schäden einzudämmen. Seit dem 1. September stehen die Bänder in allen Werken still, weltweit ruht die Fertigung.

Jaguar Land Rover hat sich in einem Fragenkatalog auf der eigenen Website direkt an Kunden und Partner gewandt. Man arbeite mit forensischen IT-Spezialisten zusammen, um die Ursache des Angriffs zu klären und die Systeme schrittweise wieder hochzufahren. Bisher gebe es keine Hinweise darauf, dass Kundendaten abgeflossen seien. Händlerbetriebe bleiben geöffnet, doch viele Prozesse funktionieren nur eingeschränkt. Die Kernbotschaft lautet: Es wird daran gearbeitet, den Betrieb so schnell wie möglich wiederherzustellen.

Während Produktion und Auslieferung stocken, melden Händler verzögerte Ersatzteillieferungen und Einschränkungen bei Serviceanfragen. Branchenkreise schätzen die Kosten für Jaguar Land Rover auf bis zu 5 Millionen Pfund pro Tag abhängig vom Umfang des Stillstands und den betroffenen Werken, berichtet das Portal Motor1.com.

Wer steckt dahinter?

Nach Angaben von Jaguar Land Rover wurden interne IT-Systeme beeinträchtigt. Das Unternehmen bestätigte, dass einige Daten betroffen sein könnten und dass zuständige Aufsichtsbehörden informiert wurden. Ein Medienbericht des Mazins Techzine Global legt nahe, dass Screenshots aus einem internen System veröffentlicht wurden, was auf einen Zugriff auf sensible Daten hindeute.

Die Hackergruppe „Scattered Lapsus$ Hunters“ hat sich öffentlich zu dem Angriff bekannt. Diese Gruppierung ist bereits aus anderen Fällen im Industrie- und Technologiesektor bekannt und gilt als hochprofessionell organisiert. Ob eine konkrete Sicherheitslücke als Einfallstor diente, ist derzeit jedoch nicht bestätigt.

Jaguar Land Rover reiht sich damit in eine wachsende Liste von Unternehmen ein, die Opfer von Cyberattacken geworden sind. Erst vor Kurzem hatte ein Angriff auf den US-Softwareanbieter CDK Global tausende Autohändler in Nordamerika lahmgelegt. Auch Kia war im vergangenen Jahr Ziel von Angriffen auf seine vernetzten Fahrzeuge. Fehler im Webportal des koreanischen Autoherstellers ermöglichten es Hackern, Funktionen von Modellen der Marke per App fernzusteuern. Hacker konnten die Fahrzeuge orten, starten, die Türen öffnen und Hupen betätigen.

Der US-Amerikanische Sicherheitsforscher Sam Curry hat in den vergangenen Jahren wiederholt Sicherheitslücken bei Fahrzeugherstellern aufgedeckt, berichtet der Spiegel. Anfang 2023 veröffentlichte Curry ein Papier, in dem er erklärte, wie er monatelang Schwachstellen bei BMW, Rolls-Royce, Porsche, Ferrari, Toyota, Hyundai, Honda, Nissan, Jaguar, Land Rover und Ford gefunden hatten. "Je mehr wir uns mit diesem Thema befasst haben, desto deutlicher wurde, dass die Internetsicherheit für Fahrzeuge sehr schlecht ist", so der damals ebenfalls beteiligte Experte Neiko Rivera gegenüber dem Magazin "Wired".

Ein Angriff im falschen Moment

Der Cyberangriff kommt in einer Phase des Umbruchs für Jaguar Land Rover. Der Hersteller hatte bereits angekündigt, zahlreiche ältere Modelle auslaufen zu lassen, um Platz für eine neue Generation unter dem Flaggschiff Type 00 zu schaffen. Zudem haben sich mehrere Elektroprojekte von Land Rover verzögert: Der ursprünglich für Ende 2025 geplante Range Rover Electric soll nun erst 2026 starten, auch Modelle wie der Range Rover Velar Electric wurden laut Medienberichten auf 2026 verschoben. Noch ist unklar, wann sämtliche Werke wieder hochfahren können, oder ob bestehende Pläne zur Einführung neuer Modelle aufgrund des Produktionsstopps weiter verschoben werden müssen.