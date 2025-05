BYD will ganz nach oben: Expansion in Europa geplant

Führungskräfte von BYD hätten das Ziel für 2030 seit Ende vergangenen Jahres in kleinen Gruppen Investoren vorgestellt und dabei die Expansion in Europa als entscheidend betont, so einer der Insider.

Konkurrenz wappnet sich

BYDs Ambitionen dürften die Führungskräfte der anderen Autobauer aufschrecken. Ford-Chef Jim Farley bezeichnete BYD auf einer Investorenkonferenz im Februar als größte Bedrohung im "globalen Wettlauf" um die Entwicklung profitabler Elektrofahrzeuge. "Wir müssen gegen BYD antreten und gewinnen", sagte Farley.

Auch ausländische Regierungen haben Maßnahmen ergriffen, um einheimische Automobilhersteller vor chinesischen Importen zu schützen. BYD und andere chinesische Autobauer sehen sich mit Strafzöllen auf Elektrofahrzeuge konfrontiert, die in die Europäische Union geliefert werden.

Um diese zu umgehen, will BYD künftig Autos in Europa produzieren für den europäischen Markt. Die Herstellung von E-Autos in Ungarn werde Ende dieses Jahres starten, danach folge eine Fabrik in der Türkei, hatte der chinesische Konzern jüngst angekündigt.