BMWs Überraschung: Werbung im Auto polarisiert die Kunden

Es ist noch nicht so lange her, als sich der Infotainment-Chef von BMW Stephan Durach dezidiert gegen Werbeeinspielungen in den Autos aussprach. Es kam anders: Aktuell zeigen bestimmte BMW-Modelle einen Videoclip des neuen Spider-Man-Films. Viele Fahrer kritisieren den neuen Ansatz: Hat BMW damit eine Grenze überschritten?

BMW selbst hat das Novum in seinen Autos als „besondere Überraschung“ für seine Kundinnen und Kunden„ angekündigt. Jetzt, zwischen 27. Juli und 10. August erscheint in bestimmten Fahrzeugen beim Starten eine spezielle Einspielung am zentralen Bildschirm. Ein Klick auf den Banner aktiviert die Spider-Man-Animation, die dann abgespielt wird. Und das geht dann so: Die Musik spielt, die Ambiente-Beleuchtung spielt eine kleine Lichtshow, der Videoclip läuft. “Diese festlichen Animationen sind weltweit in mehr als 70 Ländern für Fahrzeuge verfügbar, die mit der entsprechenden Sonderausstattung und dem BMW Operating System 7, 8, 8.5, 9 oder dem BMW Operating System X ausgestattet sind sowie ein Produktionsdatum nach Juli 2020 aufweisen‟, heißt es von BMW. Hintergrund: BMW kooperiert mit dem neuen Spider-Man-Film, darin ist ein iX3 zu sehen (siehe Video unterhalb).

Mit dieser Neuheit hat sich BMW nicht nur Freunde gemacht. Im Gegenteil: Die Aktion sorgt für viel Diskussion. Die „besondere Überraschung“ erzeugt gehörig Ärger und Spott über BMW. Vor allem Online ist BMW damit das Thema der Woche. Konkret wird kritisiert, dass man für einen BMW gutes Geld zahlt, aber dann mit Werbung belästigt wird. „Als nächstes brauchen wir einen Adblocker im Auto“, schreibt beispielsweise ein User.