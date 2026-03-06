BMW-Austria-Chef: „Die E-Mobilität in Österreich funktioniert“

Der iX3 bestimmt den Weg, auch 1, 4 und 5 kommen neu.Für das heurige Jahr stehen im Hause BMW einige Neuheiten auf dem Programm. Die größte Modelländerung ist der auf der IAA 2025 vorgestellte iX3, die sogenannte „Neue Klasse“, die einen bedeutenden Entwicklungsschritt bei BMW setzt. Der iX3 bietet 805 km Reichweite, 400 kW Ladeleistung (von 10 auf 80 % in 21 Minuten) und das neue Bedienkonzept „Panoramic iDrive“ mit einem Head-up-Display über die gesamte Windschutzscheibe. Das Design des neuen iX3 ist betont minimalistisch.

Ein neuer Zentralrechner, auch Superhirn genannt, übernimmt statt vieler einzelner Steuergeräte und arbeitet zehnmal schneller als bisher. Fürs Fahren bedeutet das: Bremsen, Lenkung und Motor sprechen schneller an, das Auto wirkt direkter und präziser. Der iX3 wird damit zum „Software Defined Vehicle“.

Die Innovationen des iX3 sollen in Zukunft tonangebend über alle Segmente ausgerollt werden. Neben dem i3, einem rein elektrischen 3er-BMW, folgen auch der iX1, iX4, die BMW aus der 5er (elektrisch und als Verbrenner), und auch der sportliche M5. Die M-Abteilung von BMW soll außerdem an einem elektrischen M3 (namens: i3 M) mit mehr als 552 kW (750 PS) arbeiten. Auch ein M3 als Verbrenner mit Sechszylinder steht an.

Die Luxusklasse 7 wird heuer noch nicht erneuert, sondern erst 2027. Dann soll auch ein iX7 (vollelektrisch, SUV, riesig) mit dabei sein.