BMW-Rückruf: Diese Modelle sind in Österreich betroffen

Es ist kein idealer Start ins Jahr 2026 für BMW: Erst kürzlich hat der deutsche Autobauer hunderttausende Autos zurückgerufen. Nun werden schon wieder Autos zurückgerufen. Das geht laut einer Aussendung aus einem in der Datenbank des Kraftfahrt-Bundesamts (KBA) veröffentlichten Rückruf hervor, den der Autobauer aus München bestätigt.

Welche Modelle sind betroffen? Betroffen seien die Modelle i5, 7er, M5, 5er und i7 aus dem Produktionszeitraum vom 9. Juni 2022 bis 5. Dezember 2025. Weltweit sind 337.374 Fahrzeuge potenziell betroffen, deutschlandweit sind es laut KBA 29.441 Fahrzeuge. In Österreich könnten potenziell 2.735 Fahrzeuge betroffen sein, teilte BMW der APA mit. Demnach könne die mangelhafte Verlegung des Cockpit-Kabelbaumes "beim Ersatz des Mikrofilters zu Beschädigungen an Kabeln und damit zu einem Kurzschluss mit Rauchentwicklung und Brandfolge führen". Als Maßnahme werde die Verlegung des Cockpit-Kabelbaumes geprüft und gegebenenfalls nachgebessert.

Bisher kein Unfall bekannt "Im Zusammenhang mit diesem Fehlerbild ist kein Unfall bekannt", teilte ein BMW-Sprecher mit. Sollte das Fahrzeug bereits einen Ölservice und somit einen Mikrofilterwechsel erhalten haben, sei eine umgehende Prüfung und eine eventuelle Nacharbeit der Kabel notwendig. Sollte noch kein Ölservice und somit kein Mikrofilterwechsel durchgeführt worden sein, bestehe kein unmittelbarer Handlungsbedarf, eine Nacharbeit beim ersten Ölservice sei ausreichend, sagte der Sprecher. Schon im vergangenen Herbst hatte BMW Hunderttausende Autos zurückgerufen, weil es durch ein Starterproblem im schlimmsten Fall auch hier zu Bränden kommen konnte.

BMW Group wächst im Jahr 2025 Im Jahr 2025 lieferte die BMW Group insgesamt 2.463.715 Fahrzeuge an Kunden aus und damit mehr als im Vorjahr (+0,5%). Die BMW Group konnte im Gesamtjahr mit 642.087 ausgelieferten elektrifizierten Fahrzeugen einen Absatzzuwachs von +8,3% erzielen. Bei den vollelektrischen Modellen verzeichnete die BMW Group weltweit mit 442.072 Fahrzeugen ein leichtes Wachstum. Vor allem in Europa konnte die BMW Group einen deutlichen Zuwachs von +28,2% bei den vollelektrischen Fahrzeugen erzielen. Die gedämpfte Nachfrage in China konnte durch die anderen Vertriebsregionen kompensiert werden. Der Anteil elektrifizierter Fahrzeuge am weltweiten Gesamtabsatz der BMW Group beläuft sich im Gesamtjahr 2025 auf 26%. Die vollelektrischen Fahrzeuge machen rund 18% des Gesamtabsatzes aus.