Batterierohstoffe für E-Autos: Wie abhängig ist Europa bereits?

Laut dem Global EV Outlook 2025 der Internationalen Energieagentur (IEA) ist die geografische Konzentration des Bergbaus und der Raffination von Batterierohstoffen, die für Kathoden und Anoden von Batterien benötigt werden, „besorgniserregend“ . Im Jahr 2023 förderten Australien, Chile und China etwa 85 % des weltweiten Lithiums, wobei fast 65 % in China und weitere 25 % in Chile raffiniert wurden. Gibt es überhaupt eine Möglichkeit für Europa, hier unabhängiger zu werden? Drei Experten geben Antworten:

Gerhard Meister - Group Vice President, Business Unit Electrification der AVL List GmbH