Zellen: China flutet den Weltmarkt. Was tut Europa?

Die weltweite Elektromobilität wächst rasant – und mit ihr die Bedeutung leistungsfähiger Batterien. Doch hinter diesem Boom steht eine Lieferkette, die sich zunehmend auf wenige Regionen konzentriert. Laut dem Global EV Outlook 2025 der internationalen Energieagentur stammen inzwischen rund 80 Prozent der weltweiten Batteriezellen aus China.

"Übermäßige Konzentration in bestimmten Regionen führt zu wirtschaftlichen Risiken – Europa ist derzeit stark abhängig von Asien", beurteilt Gerhard Meister, Group Vice President, Business Unit Electrification der AVL List GmbH, die Situation. Auch Andreas Reinhardt, Vorsitzender des Bundesverband Elektromobilität, sieht die Risiken: "Noch vor zehn Jahren war Europas Autoindustrie technologisch Weltspitze. Heute sind selbst von den in Europa produzierten Batterien mehr als 70 Prozent von asiatischen Unternehmen, nur ein geringer Teil wird von europäischen Unternehmen hergestellt." Denn der Markt ist alles andere als einfach: "Asiatische Hersteller profitieren von jahrzehntelanger Erfahrung und massiven Förderungen. CATL erhielt 2023 rund 800 Mio. US-Dollar an Subventionen. Davon können europäische Anbieter nur träumen", so Reinhardt.

Für Markus Gerschberger vom Logistikum der FH OÖ bedeutet diese Entwicklung, "dass wir nur bedingt im Fahrersitz für die Wende sitzen." Europäischen Hersteller, so Gerschberger, produzieren auf Weltmarktniveau derzeit "keine nennenswerten" Mengen: "China hat bewusst den Weltmarkt mit Zellen geflutet und den Preis sinken lassen."