Aus Graz auf Österreichs Straßen: GAC startet mit AION
Zusammenfassung
- Die chinesische Guangzhou Automobile Group startet mit ihrer Elektro-Marke AION in Österreich und setzt dabei auf die Wiener Colmobil GmbH als offiziellen Importeur.
- Für den Europa-Ausbau setzt GAC auf lokale Strukturen, die Modelle AION V und AION UT werden bei Magna in Graz gefertigt.
- Zum Österreich-Start sind der vollelektrische SUV AION V und der kompakte AION UT geplant, Details zu Preisen, Bestellstart und Händlernetz sind aber noch offen.
Und noch ein neuer Name am heimischen Automarkt: Die Guangzhou Automobile Group (GAC) startet mit AION in Österreich und setzt dabei auf die Colmobil GmbH als offiziellen Importeur.
Der Markteintritt ist Teil der europäischen Expansion des internationalen Automobilkonzerns, der für den Ausbau in Europa auf lokale Strukturen setzt: Die Fahrzeugfertigung des vollelektrischen SUV AION V und des kompakten vollelektrischen AION UT läuft bei Magna in Graz.
Wer steckt dahinter?
Die Guangzhou Automobile Group Co., Ltd. zählt zu den großen Automobilkonzernen Chinas und ist mit Forschung, Entwicklung, Fahrzeugproduktion, Komponenten, Handel, Finanzierung und Mobilitätsdienstleistungen breit aufgestellt. 2024 erzielte die Gruppe ein Verkaufsvolumen von mehr als 2.000.000 Fahrzeugen.
Das Unternehmen beschäftigt 100.000 Mitarbeitende und ist seit 13 Jahren in Folge in der Fortune Global 500 vertreten. AION ist innerhalb der GAC Group die vollelektrische Produktionsreihe und steht für intelligente, vernetzte Elektrofahrzeuge. Zum Start wird GAC in Österreich zunächst mit der Produktreihe AION auftreten. Als erstes Modell ist der AION V vorgesehen, ein D-Segment-SUV, das für europäische Anforderungen entwickelt wurde und bereits eine 5-Sterne-Bewertung bei Euro NCAP erreicht hat. Ergänzend dazu ist mit dem AION UT eine C-Segment-Schräghecklimousine für das österreichische Angebot geplant.
Preise, Ausstattungslinien, Bestellstart, Verfügbarkeit und Details zum Händlernetz sind noch nicht bekannt.
Mit dem Marktstart in Österreich erweitert GAC seine Präsenz in Europa und bringt mit AION eine vollelektrische Produktionsreihe in den heimischen Automobilmarkt. Die Verantwortung für Import, Vertrieb, Service, Marketing und Pressearbeit übernimmt die Colmobil GmbH mit Sitz in Wien.
„Mit GAC bringen wir einen international etablierten Automobilkonzern nach Österreich“, sagt Lars Pauly, CEO der Colmobil GmbH. „Besonders wichtig ist dabei, dass GAC Österreich nicht nur als Absatzmarkt versteht, sondern gezielt auf lokale Strukturen setzt. Die Fahrzeugfertigung des AION V und des AION UT bei Magna in Graz ist dafür ein starkes Signal. Die Autos haben also sehr viel Österreich in sich, bevor sie hier auf den Straßen unterwegs sind.“
Gefertigt bei Magna
Magna zählt international zu den wichtigsten Partnern der Automobilindustrie und verfügt am Standort Graz über umfassende Erfahrung in der Fahrzeugproduktion. Das Werk ist auf die flexible Fertigung unterschiedlicher Antriebsarten ausgelegt und kann Fahrzeuge mit Verbrennungs-, Hybrid- und Elektroantrieb auf gemeinsamen Linien produzieren.
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