Aus Graz auf Österreichs Straßen: GAC startet mit AION

Und noch ein neuer Name am heimischen Automarkt: Die Guangzhou Automobile Group (GAC) startet mit AION in Österreich und setzt dabei auf die Colmobil GmbH als offiziellen Importeur.

Der Markteintritt ist Teil der europäischen Expansion des internationalen Automobilkonzerns, der für den Ausbau in Europa auf lokale Strukturen setzt: Die Fahrzeugfertigung des vollelektrischen SUV AION V und des kompakten vollelektrischen AION UT läuft bei Magna in Graz.

Wer steckt dahinter?

Die Guangzhou Automobile Group Co., Ltd. zählt zu den großen Automobilkonzernen Chinas und ist mit Forschung, Entwicklung, Fahrzeugproduktion, Komponenten, Handel, Finanzierung und Mobilitätsdienstleistungen breit aufgestellt. 2024 erzielte die Gruppe ein Verkaufsvolumen von mehr als 2.000.000 Fahrzeugen.

Das Unternehmen beschäftigt 100.000 Mitarbeitende und ist seit 13 Jahren in Folge in der Fortune Global 500 vertreten. AION ist innerhalb der GAC Group die vollelektrische Produktionsreihe und steht für intelligente, vernetzte Elektrofahrzeuge. Zum Start wird GAC in Österreich zunächst mit der Produktreihe AION auftreten. Als erstes Modell ist der AION V vorgesehen, ein D-Segment-SUV, das für europäische Anforderungen entwickelt wurde und bereits eine 5-Sterne-Bewertung bei Euro NCAP erreicht hat. Ergänzend dazu ist mit dem AION UT eine C-Segment-Schräghecklimousine für das österreichische Angebot geplant.

Preise, Ausstattungslinien, Bestellstart, Verfügbarkeit und Details zum Händlernetz sind noch nicht bekannt.