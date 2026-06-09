Q7: So mächtig ist Audis neuer Premium-SUV

Groß, kraftvoll, markant: Audi präsentiert mit dem Q7 sein neues Premium-SUV und will damit die Erfolgsgeschichte in dritter Generation fortsetzen. Audi CEO Gernot Döllner: „Der Audi Q7 steht seit mehr als 20 Jahren für den perfekten Premium-SUV. Mit der neuen Generation setzen wir diesen Anspruch konsequent fort.“ Die Highlights des neuen Q7: Variables Sitzkonzept mit bis zu sieben Sitzen bietet großzügige Platzverhältnisse und maximale Alltagstauglichkeit.

Ein Highlight im Interieur: das große Panorama-Schiebedach mit neuen Funktionen für ein weitläufiges Raumgefühl bei Tag und Nacht.

Kraftvoller V6-Diesel mit MHEV plus-Technologie und EAV sorgt für spontanes Ansprechen und hohe Effizienz – serienmäßig kombiniert mit noch dynamischerem, permanentem quattro Allradantrieb.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © WERK Der neue Audi Q7

Größe und Raum Bei Raumgefühl, Fahrdynamik, Komfort und Technologie ist der Q7 richtungsweisend. Als wahlweise fünf-, sechs- oder siebensitzige Konfiguration bietet der Q7 maximale Variabilität und Alltagstauglichkeit. Mit seinem großzügigen Innenraum inklusive Panorama-Schiebedach mit schaltbarer Transparenz und Lichtinszenierung begeistert der Q7 seine Passagiere. Der Q7 ist knapp über 5 Meter lang. Der (eine) Motor Angetrieben wird das Oberklasse-SUV von einem 3,0-Liter-V6-Dieselmotor mit wahlweise 220 kW (299 PS) oder 180 kW (245 PS) mit MHEV plus-Technologie inklusive Triebstranggenerator, der den Antrieb temporär mit bis zu 18 kW (24 PS) zusätzlicher Leistung unterstützt. Anfangs ist der Q7 nur mit einem Dieselmotor zu haben. Weitere Motorisierungen sollen folgen. Einen vollelektrischen Q7 wird es wohl nie geben. Ein elektrisch angetriebener Verdichter sorgt zudem für eine starke Anfahrperformance. Der Audi Q7 steht seit 2005 für die Kombination aus unverkennbarer quattro Performance und Alltagstauglichkeit. Diese Stärken baut Audi mit der neuen Generation des großen Premium-SUV weiter aus.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © WERK Mehr als fünf Meter lang

Das Licht Licht spielt beim Auftritt des neuen Q7 eine besondere Rolle. Hinter den optionalen digitalen Matrix LED-Scheinwerfern mit Mikro LED-Modul steckt eine Technologie, die dank der direkten Projektion hochaufgelöster Lichtbilder zahlreiche Möglichkeiten der adaptiven Lichtverteilung und Lichtassistenz eröffnet. Der Audi Q7 bietet bis zu acht digitale Lichtsignaturen für Heckleuchten und Scheinwerfer. Die digitalen OLED-Panels ermöglichen faszinierende Designs mit dreidimensionalen Effekten in den Schlusslichtsignaturen. Neu ist das Projektionslicht im Türbereich. Beim Öffnen der Fahrer- und Beifahrertüren entrollt sich eine weiße Raute, „begrüßt“ die Passagiere und leuchtet gleichzeitig den Weg zum Auto aus.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © WERK Gediegenes Inneres.

Die Assistenzen Darüber hinaus verfügt das Modell über verschiedene Fahrassistenzfunktionen – wie den adaptiven Fahrassistent plus. Dieser unterstützt die Fahrerin oder den Fahrer beim Beschleunigen, Bremsen, Halten von Geschwindigkeit und eingestelltem Abstand sowie bei der Spurführung. Die Funktion Trainiertes Parken erlaubt es Kundinnen und Kunden, dem Audi Q7 individuelle Parkmanöver beizubringen. Der neue Rückfahrassistent hilft etwa beim Zurücksetzen aus einer Sackgasse. Der Audi Q7 verfügt über ein umfassendes Paket an Sicherheitstechnologien.

Dazu zählen:

• Automatisches Notbremssystem: vorwärts- und rückwärtsgerichtete Kollisionsvermeidung mit Fußgänger- und Radfahrererkennung

• Totwinkelüberwachung: visuelle und haptische Warnungen, wenn sich Fahrzeuge in angrenzenden Fahrspuren befinden

• Querverkehrswarner hinten: warnt beim Rückwärtsfahren aus Parklücken vor herannahenden Fahrzeugen

• 360-Grad-Kamerasystem: Rundumkameras mit verschiedenen Blickwinkeln für Park- und Rangiermanöver

• Parkassistent: automatisiertes, paralleles und rechtwinkliges Einparken mit Steuerung von Lenkung, Beschleunigung und Bremsen

• Anhänger-Rangierassistent: übernimmt die Lenkung beim Rückwärtsfahren mit angekoppeltem Anhänger; der Fahrer steuert die Richtung über das MMI Display

• Anhänger-Stabilitätskontrolle: erkennt Anhängerschlingern und stabilisiert durch gezieltes Bremsen einzelner Räder

• Integrierte Anhängerbremssteuerung: ab Werk installiert für eine nahtlose Steuerung der Anhängerbremsen

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © WERK Kennt man schon: Die neue Bedieneinheit hinter dem Lenkrad. Geschalten wird jetzt "oben"