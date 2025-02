Anstieg der LKW-Todesfälle: Notbremsassistenten und Kontrollen als Lösung?

Das Gefühl, dass immer mehr Lkw auf den Straßen unterwegs sind? Es trügt nicht. Der Schwerverkehr auf heimischen Autobahnen hat im vergangenen Jahrzehnt um rund ein Fünftel zugenommen. Auf den ersten Blick erfreulich hingegen: Die Zahl der Lkw-Unfälle mit Personenschaden von 2012 (1.206 Unfälle) bis 2023 (1.274 Unfälle) hat sich kaum verändert. Doch es gibt ein "Aber".

ÖAMTC-Verkehrstechniker David Nosé sieht bei genauerer Analyse jedenfalls eine bedenkliche Entwicklung: "Leider steigt der Anteil an den Todesopfern seit Jahren tendenziell wieder an. Lkw über 3,5 Tonnen waren im Jahr 2023 zwar nur an 3,6 Prozent aller Verkehrsunfälle beteiligt, hatten dabei mit 16,2 Prozent aber einen viereinhalb Mal so großen Anteil an den tödlichen Unfällen.

Das zeigt die Verantwortung von Lenkern großer und schwerer Fahrzeuge - wenn Unfälle entstehen, dann sind die Folgen oft gravierend."

Mit 65 Personen kamen 2023 so viele Menschen bei Lkw-Unfällen ums Leben wie seit 2016 nicht mehr. Besonders auffallend: 94 Prozent der bei Lkw-Unfällen tödlich Verunglückten waren schwächere Verkehrsteilnehmern und nicht Lkw-Insassen.

Verstärkte Lkw- sowie Abstands-Kontrollen gefordert