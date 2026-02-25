Achtung beim Reifenkauf: Diese Sommerreifen haben eklatante Schwächen

Reifen sind keine billige Sache. Wer daher in ein neues Set investiert, sollte gut informiert sein. Hilfe bieten dabei Tests: Für den Sommerreifentest 2026 haben der Mobilitätsclub und seine Partnerorganisationen 16 Modelle der Dimension 225/50 R17 untersucht (Detailergebnisse). Das Ergebnis: Drei Modelle schafften diesmal die Note "gut": Continental PremiumContact 7 als klarer Testsieger sowie Cinturato (C3) von Pirelli und EfficientGrip Performance 2 von Goodyear zeigten die ausgewogenste Gesamtleistung im Feld. "Diese Reifen überzeugten sowohl bei der Fahrsicherheit auf trockener und nasser Fahrbahn als auch bei Verschleiß, Effizienz und Umweltbilanz", fasst ÖAMTC-Reifenexperte Steffan Kerbl zusammen.

Wer ist Testsieger bei der Umweltbilanz? Sechs Modelle landeten mit einem "befriedigend" knapp hinter den Besten im Test: Firestone Roadhawk 2, Falken Ziex ZE320, Bridgestone Turanza 6, Michelin Primacy 5, Maxxis Premium HP6 und Kumho Ecsta HS52 zeigten jeweils in einzelnen Kriterien leichte Schwächen – etwa bei der Laufleistung, beim Abrieb oder bei den Fahreigenschaften auf trockener oder nasser Fahrbahn. Beispielshaft nennt der ÖAMTC-Experte den Primacy 5 von Michelin: Dieser Reifen weist Schwächen bei der Fahrsicherheit, vor allem auf trockener Fahrbahn auf. Gleichzeitig ist er Testsieger bei der Umweltbilanz – unterm Strich reicht es damit zu einem 'befriedigend'." Diese Note können auch vier weitere Produkte für sich verbuchen, deren Schwächen allerdings ein wenig ausgeprägter ausfallen: BF Goodrich Advantage, Hankook Ventus Prime 4, Vredestein Ultrac+ und Greentrac Quest-X. Hierzu merkt der ÖAMTC-Experte an: "Wer einen dieser Reifen in Betracht zieht, sollte das eigene Fahrprofil kennen und sich die Bewertungen in den einzelnen Kriterien genau ansehen. Bei allen vier Modellen fallen entweder die Schwächen in bestimmten Bereichen deutlicher aus – oder es summieren sich viele kleinere Probleme."