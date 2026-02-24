Welche drei Anfänger-Fehler sollte man beim Kauf eines Elektroautos nicht machen?

E-Autos sind zwar nichts per se Neues mehr, aber: Wenn das treibstoffangetriebene Auto das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat, stehen viele vor der Entscheidung, erstmals auf ein Elektroauto umzusteigen. Dabei tauchen viele Fragen - ideologische und praktische - auf. Pragmatisch zu überlegen hilft. Welche Fehler man vor der Anschaffung eines E-Autos laut TCS wirklich nicht mehr machen sollte. 1. Reichweitenbedürfnis falsch einschätzen

Weit verbreite nocht immer: Die Angst vor dem Laden. Wo, wann, wie? Es ist wichtig, den Bedarf richtig einzuschätzen. Dafür helfen ein paar Faustregeln. Im Alltag ist es komfortabel, wenn man genügend Reichweite für zwei bis vier Tage hat. Für Langstreckenreisen ist ein guter Mix aus Reichweite, Energieeffizienz und Ladeleistung am Schnelllader (z.B. über 150kW) wichtiger als die blosse Akkugrösse. Für Ferienreisen im Winter sollte die Norm-Reichweite (WLPT) etwa der doppelten Distanz bis zur ersten Pause entsprechen. Diese findet oft nach etwa zwei Stunden statt. Bei gebrauchte E-Autos zieht man den Zertifikatwert (z.B. 90%) in Betracht, so hat ein 5-jähriges Auto mit WLTP 500 Kilometern gegebenenfalls also noch eine Reichweite von 450 Kilometern. Sich also gut zu überlegen, wieviel und wohin man sein Auto wirklich fährt, hilft. Am besten fährt man, wenn man die eigenen Bedürfnisse realistisch einschätzt.

2. Lademöglichkeiten nicht abklären