BYD, VW oder wer ganz anderer? Österreichs fünf führende Marken bei E-Autos

Bis Ende Jänner 2026 wurden in Österreich 4.702 E-Pkw neu zugelassen. Das sind 20,5 Prozent aller Neuzulassungen umd gegenüber dem Vorjahr ein sattes Plus von 23%. Besonders beliebt sind Benzin-Elektro-Hybride: Sie verzeichnen ein Plus von 46,1%. Auch die reinen Stromer sind im Plus: 4 702 Wagen hatten einen reinen Elektroantrieb, das sind Plus 23,0 %. Die Neuzulassungen von Pkw mit Diesel-Hybridantrieb gingen im Vergleich zum Jänner 2025 hingegen um rund ein Drittel zurück.

Gesamt betrachtet hatten zu Jahresbeginn 2026 bereits 60,8 % aller Pkw-Neuzulassungen (13 936) ein alternatives Antriebssystem. Die Neuzulassungen konventionell angetriebener Pkw erreichten einen Anteil von 39,2 %. Was sind die beliebtesten Marken? Blickt man darauf, welche E-Autos Österreicherinnen und Österreicher derzeit häufigsten kaufen, ergibt sich folgende Rangliste.