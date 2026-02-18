BYD, VW oder wer ganz anderer? Österreichs fünf führende Marken bei E-Autos
Bis Ende Jänner 2026 wurden in Österreich 4.702 E-Pkw neu zugelassen. Das sind 20,5 Prozent aller Neuzulassungen umd gegenüber dem Vorjahr ein sattes Plus von 23%.
Besonders beliebt sind Benzin-Elektro-Hybride: Sie verzeichnen ein Plus von 46,1%. Auch die reinen Stromer sind im Plus: 4 702 Wagen hatten einen reinen Elektroantrieb, das sind Plus 23,0 %. Die Neuzulassungen von Pkw mit Diesel-Hybridantrieb gingen im Vergleich zum Jänner 2025 hingegen um rund ein Drittel zurück.
Gesamt betrachtet hatten zu Jahresbeginn 2026 bereits 60,8 % aller Pkw-Neuzulassungen (13 936) ein alternatives Antriebssystem. Die Neuzulassungen konventionell angetriebener Pkw erreichten einen Anteil von 39,2 %.
Was sind die beliebtesten Marken?
Blickt man darauf, welche E-Autos Österreicherinnen und Österreicher derzeit häufigsten kaufen, ergibt sich folgende Rangliste.
Auf Platz eins der führenden fünf Marken bei rein elektrisch betriebenen Pkw liegt derzeit Skoda mit einem Anteil von 13 Prozent. Dahinter folgt, trotz Kontroversen um den Firmengründer, Tesla mit immerhin 11,9 Prozent. Den dritten Platz belegt BYD mit 9,7 Prozent. Die deutschen Hersteller liegen auf den Rängen Vier - VW mit 9,5 Prozent - und BMW mit 7,3 Prozent.
Wann kommt der günstigste E-Skoda?
Skoda gibt in Sachen Elektro weiter Gas: Noch im ersten Halbjahr 2026 will man den neuen, vollelektrischen Epiq vorstellen. Er soll auf die neue MEB+ Plattform mit Frontantrieb setzen, die ein geringes Gewicht und hohe Energieeffizienz ermöglicht. Mit einer Reichweite von bis zu 430 Kilometern und einer Schnellladefunktion mit bis zu 133 kW ist er für den komfortablen Alltagseinsatz ausgelegt. Der Preis sei dabei mit dem eines Kamiq mit Verbrennungsmotor vergleichbar.
