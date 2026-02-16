2026 bringt deutliches Zulassungsplus: Ist es E-Autos zu verdanken?

Good news nach vielen schlechten Nachrichten: Der heimische Automarkt ist mit einem deutlichen Zulassungsplus ins neue Jahr gestartet. Im Jänner 2026 wurden um 12,1 % mehr Neuwagen zum Verkehr zugelassen als im Jänner des Vorjahres. Doch wer ist für das Plus verantwortlich?

"Am gefragtesten waren Benzin-Hybride. Allein im Jänner wurden 8 275 neue Pkw mit Benzin-Hybridantrieb zugelassen, um 46,1 % mehr als ein Jahr zuvor“, sagt Manuela Lenk, fachstatistische Generaldirektorin von Statistik Austria.

Benzin-Hybride sind beliebt

Zu Jahresbeginn 2026 hatten 60,8 % aller Pkw-Neuzulassungen (13 936) ein alternatives Antriebssystem. Davon waren 8 275 Pkw mit Benzin-Hybridantrieb ausgestattet (die oben genannten +46,1 % im Vergleich zu Jänner 2025) und 4 702 hatten einen reinen Elektroantrieb (+23,0 %).