24 E-Autos im Winter-Test: Die unglaublichen Reichweitenverluste

Die am schlechtesten abgeschnittenen E-Autos , das waren Opel Grandland und Lucid Air Grand Touring, büßen fast 46 Prozent Abweichung zur angegebenen Reichweite ein. Der Lucid Air Grand Touring schaffte zwar 520 Kilometer und war damit am weitesten aller getesteten Fahrzeuge gekommen, hätte aber eigentlich eine Reichweite von 960 Kilometern fahren sollen.

Bei eisigen Temperaturen in Norwegen mussten sich im Jänner 24 Elektroautos beim weltweit größten Reichweitentest "El Prix" beweisen. Rekord-Temperaturen von minus 31 Grad haben die Fahrzeuge herausgefordert. Die Testfahrten auf der 450 Kilometer langen Strecke zeigten eines: Kein Fahrzeug ist in die Nähe seines angegebenen WLTP-Werts gekommen.

Fahren, bis die Batterie aufgibt

Start war am 28. Jänner in Oslo und die Strecke führt in den Norden. Die 450 Kilometer lange Strecke war ein Mix aus Stadt, Landstraße und Autobahn. Auch einige Steigungen mussten die E-Autos bewältigen können. Gefahren wird bis es zu einem Leistungsverlust bei den Fahrzeugen kommt und sie die erforderlichen Geschwindigkeiten nicht mehr halten können.

Der MG S6 und Hyundai Inster schnitten am besten ab. Mit nur 29 Prozent Abweichung zu angegebenen Reichweite haben ihre Leistungen die Minusgrade am besten überstanden. Durchschnittlich sind die Abweichungen bei knappen 38 Prozent gelegen, so der ÖAMTC-Techniker Florian Merker. Der österreichische Autoclub war das siebte Mal beim Test des Norwegischen Automobilverbands dabei. Dieser findet seit 2020 zwei Mal pro Jahr statt. Einmal im Sommer und wie im Jänner einmal in Eiseskälte im Winter.

Schneller Ladevorgang trotz Kälte

Gute Ergebnisse erzielten 13 von 24 der E-Autos beim durchgeführten Ladetest der Batterien in Norwegen. Sie erreichten den gewünschten Ladestand von 80 Prozent in weniger als 30 Minuten. Sechs Fahrzeuge waren sogar schneller als vom Hersteller angegeben. Laut dem ÖAMTC sollen in Zukunft Ladegeschwindigkeit, Verbrauchereffizienz und die Verfügbarkeit von Ladestationen wichtiger als die maximale Reichweite eines Elektrofahrzeuges werden.

Noch nicht in Österreich am Markt

Ein weiterer spannender Aspekt des "El Prix" Tests war die Beobachtungsmöglichkeit von E-Fahrzeugen, die noch nicht am österreichischen Markt sind. Zum Beispiel die chinesischen Fahrzeugmodelle Changan Deepal S05, KGM Musso, Xpeng X9 und Zeekr 7X. "Für den ÖAMTC ist es daher eine gute Vorschau, welche Hersteller in der nächsten Zeit den Schritt nach Europa planen“, sagt Merker.